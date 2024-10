La cantante salsera Daniela Darcourt no dejó pasar la oportunidad de demostrar su amor por su pareja, el bailarín Waldir Felipa, al sorprenderlo con un emotivo presente por su cumpleaños, a celebrarse este sábado 5 de octubre. El exnovio de Belén Estévez quedó en shock al ver el detalle que la intérprete de ‘Señor Mentira’ preparó para él, pues no se lo esperaba.

La peruana Daniela Darcourt y Waldir Felipa iniciaron semanas atrás una relación amorosa que dejó sorprendido a más de uno. La cantante estuvo soltera hasta diciembre de 2023 tras finalizar su relación con el integrante de su orquesta, Jeremy Montalba, mientras que el bailarín se encontraba alejado de la farándula. El 11 de septiembre de este año ambos anunciaron mediante sus redes sociales que estaban enamorados.

¿Cuál fue la sorpresa que Daniela Darcourt le dio a Waldir Felipa?

Pese a que este sábado 5 de octubre Waldir Felipa cumplirá 30 años oficialmente, la famosa cantante de salsa sorprendió a su novio con una fiesta sorpresa. En un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del bailarín, se puede observar el momento exacto en que el influencer entra a su casa y se encuentra con la inesperada celebración que la cantante había preparado para él.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando al ritmo de la música, rodeados de familiares y amigos cercanos. De esta manera, queda claro el amor que Daniela Darcourt siente por Felipa, quien se hizo muy conocido en la farándula tras sostener una relación con la argentina Belén Estévez, el cual era mucho mayor que él.

¿Cómo conoció Daniela Darcourt a Waldir Felipa?

El 19 de septiembre pasado, Daniela Darcourt, de 28 años, estuvo presente en el programa 'América Espectáculos' donde tuvo una charla con Rebeca Escribens acerca de su situación sentimental actual con Waldir Felipa.

“(¿Estás en amores?) Sí, yo lo conocí (Waldir) bailando, literal. Nos conocemos hace varios años también, tenemos historia tras escena. Yo no me voy a hacer la loca, no voy a decir que no y a la vez estoy comiendo mi chicharrón. Es mi vida y yo decido qué cosas hacer y qué no”, indicó la cantante, quien tiene a Waldir como parte de su staff de bailarines.

Daniela Darcourt inició una nueva historia de amor con Waldir Felipa. Foto: Panamericana.

¿Quién fue el último novio de Daniela Darcourt?

El romance entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa marca un nuevo comienzo en la vida amorosa de la reconocida salsera, quien en diciembre de 2023 había confirmado su separación de Jeremy Montalva, integrante de su orquesta. En una entrevista con ‘América Espectáculos’, la cantante explicó que la ruptura fue parte de un proceso de renovación personal por el que estaba pasando.

Afirmó estar enfocada en su bienestar y crecimiento emocional, dejando claro que no estaba interesada en una nueva relación en ese momento, e incluso bromeó pidiendo a los pretendientes que no la buscaran. Sin embargo, el destino la sorprendió, y el amor volvió a aparecer en su vida en la figura de Waldir Felipa, a quien conocía desde hace tiempo por su conexión en el mundo del arte y la danza.