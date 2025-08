'Eternos comediantes': una sátira sobre la televisión de los 90

Eternos Comediantes vuelve a escena tras presentarse en la Sala Mocha Graña y la Casa Yuyachkani. Dirigida por Gerardo García Frkovich, es una sátira acerca de dos cómicos ambulantes que alcanzan la fama al asistir a un programa de televisión, pero detrás de la popularidad hay manipulación y explotación.

“Corría la década de los noventa. Yo salía del colegio y ya me sentía atraído por ciertos fenómenos sociales, sobre todo aquellos vinculados con la comunicación. Uno, en particular, captó toda mi atención: la irrupción de los cómicos ambulantes en la televisión. Artistas populares que, desde la calle, llegaron a tener sus propios programas en señal abierta. En ese entonces, intuía que aquel fenómeno sería tan breve como intenso”, comenta el director.

Con Santiago Magill, Luis Cárdenas-Natteri, Marco Flozu y Sofía Humala, la obra teatral aborda el contexto social y político. “Más tarde lo confirmaríamos todos: la llamada ‘televisión basura’ era —y sigue siendo— la punta de un iceberg mucho más complejo. Pensé que era cuestión de tiempo para que alguien contara esta historia… pero ese tiempo pasó. Decidí entonces no esperar más, sumergirme en ella y contarla a mi manera. No se me ocurrió mejor forma de rendir homenaje a esos extraordinarios artistas que escribiendo una sátira con toques absurdos. En el fondo, muy poco ha cambiado desde aquella atribulada década. Por eso me parece urgente seguir poniendo esta conversación sobre la mesa”.

La obra va del 21 al 31 de agosto en la Asociación de Artistas Aficionados, Lima.