'Titán' es el nombre de la fiel mascota que, en el 2023, ayudó a las policías a esclarecer el asesinato de su dueña, Mandy Rose Reynolds. El crimen, ocurrido en Texas, no se hubiese resuelto sin la fidelidad del can, ya que, aún realizado el levantamiento, no se alejó del lugar donde yacía el cuerpo. Esto llevó a los oficiales a buscar la relación del animal con el crimen y a identificar más fácil a la víctima.

Esta rápida conexión también hizo que el culpable, Derek Daigneult, primo de la víctima, fuese capturado tan solo días después del crimen. En noviembre del año pasado, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años en prisión. 'Titán', hasta el día de hoy, continúa visitando la tumba de su antigua dueña, gracias a la persona que lo adoptó.

¿Cómo fue que el perrito ayudó en la investigación?

Todo empezó un 5 de abril del año 2023. La policía que respondió a un reporte de fuego cerca de árboles y hierbas en Heston Circle, en el condado de Robinson, en Texas. Tras revisar el área, los oficiales encontraron los restos de una persona que se quemaba junto a la hierba y, muy cerca de ellos, un pequeño perrito blanco de raza labradoodle. El can ladraba a los oficiales y no dejaba que nadie se acerque al cuerpo.

Un día después del levantamiento, personas que vivían cerca al lugar reportaron que el perro se quedó sentado en el mismo lugar. Ello motivó a los policías a acercarse y descubrir quién era su dueña gracias al microchip de su correa: Mandy Rose Reynolds, una joven de 26 años que vivía en San Marcos. Los oficiales se acercaron a su casa y la descubrieron completamente vacía; su carro había sido robado y no había señales de la mujer.

La revisión de placas ubicó al vehículo en Wichita, Kansas. Así, el 8 de abril, y tras una persecución, Derek Daigneult, primo de la víctima, fue capturado en posesión de una .380. Esta se identificó después como el arma homicida, ya que los estudios revelaron que, antes del fuego, Mandy fue asesinada de un disparo. Además, cámaras de seguridad de Walmart registraron al asesino comprando un contenedor de plástico, una pala y un tanque de gas. En la grabación, también, se puede ver a 'Titán' sacando la cabeza del auto de su dueña, conducido por el hombre.

Derek Daigneult fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su prima Mandy Rose Reynolds. Foto: Oficina del Fiscal del Condado de McLennan

¿Dónde se encuentra ahora el perrito que ayudo a esclarecer el crimen de su dueña en Texas?

La policía reconoció a 'Titán' como pieza fundamental de la investigación. Su fidelidad permitió identificar rápido a su dueña y descubrir que su auto había sido robado, lo que llevó a la captura del culpable. El leal can fue adoptado por la mejor amiga de Mandy, quien se asegura de llevarlo a visitar a su antigua compañera en su tumba. Asimismo, fue reconocido en medios locales y por la policía, quienes lo consideran un héroe.

Según las investigaciones, Derek acudió a Mandy al escapar de su historial delictivo. Resulta que el hombre se movía de Estado en Estado, dejando tras de sí cargos graves. Así, contactó con la mujer para que lo albergara en su departamento, sin ella conocer las andanzas de su familiar. Derek se quedó un mes con su prima y un día, decidió que acabaría con su vida. Finalmente, fue condenado en noviembre del 2024 a cadena perpetua.