Mario Hart se juntó con Derek Baigorria, hermano de su expareja, Alejandra Baigorria, para grabar un video en TikTok. El encuentro generó gran escándalo en redes sociales, donde varios usuarios le pedían a Said Palao, actual esposo de la ‘gringa de gamarra’, que no viera el video.

Tanto el conductor de ‘Mande quien mande’ como su excuñado se reencontraron para hacer un trend viral, en el que aparecen bailando vestidos con trajes de pilotos de autos. Vale recordar que Mario Hart no fue invitado al matrimonio de Alejandra y Said, pero siempre ha mostrado mantener una cercana relación con Sergio y Derek Baigorria, padre y hermano de la empresaria.

Tiktok estalla tras encuentro entre Mario Hart y hermano de Alejandra Baigorria: mencionan a Said Palao

Derek Baigorria sorprendió en TikTok al subir un video junto a su excuñado Mario Hart, en el que aparecen bailando y con el mensaje "¿Cómo que los pilotos no hacemos TikTok?". El clip empezó a hacerse viral, lo que desató una ola de comentarios.

Muchos usuarios no tardaron en notar que el hermano de Alejandra Baigorria sí graba contenido con el ex de la empresaria, pero no con su actual esposo, Said Palao.

“Hace más contenido con el excuñado, mientras que con Said no lo he visto”, “Said, no lo veas”, “Said en UCI”, Se juntaron los cuñis, diré los ex’s cuñados", "No entiendo cuál es el problema. Así como la hermana de Said frecuenta a Macarena y Onelia", “Faltaba Said”, “¿Por qué no invitaron a Said?”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron.

¿Por qué terminó la relación entre Alejandra Baigorria y Mario Hart?

Alejandra Baigorria contó en un pódcast que decidió ponerle fin a su relación de cuatro años con Mario Hart cuando notó que él no estaba listo para dar el siguiente paso. Aunque ella ya pensaba en una vida en pareja más formal, con planes de matrimonio y familia, sentía que Mario no estaba en la misma sintonía.

“Creo que la mujer madura más rápido que el hombre, y Mario no estaba preparado para algo más serio y estable. Él me propuso convivir, nos fuimos a una casa grande, con perros... Una como mujer se ilusiona y piensa: ‘ya llevamos tiempo, estamos conviviendo, ¿qué viene después?’”, comentó.

La empresaria reflexionó que su error fue mudarse sin que existiera un compromiso claro. Finalmente, cansada de la incertidumbre, decidió tener una conversación directa con Mario: lo sentó en la casa que compartían y le preguntó si realmente quería una relación seria. “Me respondió ‘no sé’, y ahí tomé la decisión de terminar”, recordó.