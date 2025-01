El comediante Arturo Álvarez sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con su hermano, Carlos Álvarez, y su postura frente a una posible candidatura presidencial del conocido humorista. Durante una entrevista reciente con Ricardo Rondón, Arturo dejó claro que no votaría por Carlos solo por ser familia, y detalló los motivos detrás de esta decisión, además de compartir detalles sobre su distanciamiento personal.

Los hermanos Álvarez, a pesar de compartir la misma pasión por la comedia, han mantenido una relación distante durante años. Arturo reveló que no tienen contacto, no se presentan juntos en espectáculos y tampoco comparten momentos familiares. Esta desconexión se ha mantenido incluso en la vida privada, al punto de que Carlos no tiene una relación cercana con los hijos de Arturo.

Arturo Álvarez y su postura frente a las elecciones

En relación con la posibilidad de que Carlos Álvarez postule a la presidencia, Arturo fue contundente al expresar su postura. "Lo tendría que pensar. Yo no pensaría darle el voto a mi hermano, ni a mi vecino, ni a mi flaca, tengo que pensar en el país. Es complicado", dijo el comediante.

Arturo destacó que el vínculo familiar no es motivo suficiente para otorgar su voto y explicó que tomaría su decisión basándose en el plan de gobierno que Carlos pueda presentar. "Si él quiere ser candidato y tiene las mejores intenciones con el país, me parece genial. Pero para votar por una persona, hay que pensar en todo, no en un detalle", expresó.

El comediante añadió que su decisión estaría influenciada por el impacto que dicho plan tendría en el país: "No es que no votaría, hay que ver el plan de gobierno. Yo soy objetivo, no voy a decir que por lo que pasó no votaría por mi hermano".

La relación con Carlos Álvarez y su familia

Arturo Álvarez también habló sobre la relación de su hermano con sus hijos, dejando en claro que esta es prácticamente inexistente: "Si los conoció cuando nacieron, pero no hay una relación cercana. A mis hijos yo los amo, tienen 7 años y 5 años. Se podría decir que son lo que más amo en mi vida".

A pesar del distanciamiento, Arturo aclaró que no guarda rencores hacia Carlos y que su postura frente a la candidatura no está influenciada por problemas personales, sino por la necesidad de pensar en el bienestar del país.