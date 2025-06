Bad Bunny explica por qué no incluirá Estados Unidos en su nueva gira: “Es innecesario”

En un momento decisivo de su carrera, Bad Bunny abrió su corazón en una entrevista exclusiva con la revista Variety, revelando cuál ha sido su mayor sueño profesional. Aunque aún no ha logrado materializar completamente esa fantasía, su próxima residencia de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico se acerca bastante a esa idea.

“Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo fue hacer un concierto masivo y gratuito en Puerto Rico, solo para locales y, si fuera por mí, todos los conciertos para los locales serían gratis, pero lo que tenemos planeado ahora es de otro nivel”, compartió el artista.

Bad Bunny no se presentará en Estados Unidos

A diferencia de otros artistas latinos que suelen centrarse en el mercado estadounidense, Bad Bunny ha optado por un camino diferente. Para su gira de 2025-2026, ha decidido no incluir a Estados Unidos, considerando que los fanáticos del país ya han tenido múltiples oportunidades para verlo en vivo en los últimos seis años. “Es innecesario”, afirmó el cantante.

Bad Bunny agregó que su gira no será como la Taylor Swift: “No se va a organizar así. Sigue siendo básicamente una gira para Debi, con algunas canciones antiguas entremezcladas”.

Su nuevo evento 'La residencia'

La residencia, titulada "No Me Quiero Ir de Aquí", no es simplemente una serie de presentaciones; representa un acto de amor, resistencia cultural y un homenaje a la isla que lo vio crecer. Las funciones comenzarán el 11 de julio y se extenderán hasta el 14 de septiembre, con presentaciones programadas los fines de semana. Posteriormente, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, iniciará una gira mundial que abarcará 56 fechas en Europa y América Latina, culminando en Bélgica en julio de 2026.

Además de ser un evento especial para su público, esta residencia servirá como la plataforma para el lanzamiento de su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, una obra que el propio artista describe como una “cápsula del tiempo cultural”. En este álbum, Bad Bunny rinde homenaje a sus raíces, fusionando géneros como la plena, el jíbaro, la salsa y, por supuesto, el reguetón. “Este disco llegó porque tenía que llegar. Es como un estornudo. Empezó con una línea, luego otra, y me di cuenta de cuánto extrañaba mi hogar”, explicó.

La residencia en Puerto Rico también busca preservar y celebrar las tradiciones locales. Durante los conciertos, los asistentes recibirán mapas turísticos y podrán disfrutar de la gastronomía típica de la isla, con platos como bacalaítos y empanadillas. Además, más de mil trabajadores puertorriqueños estarán involucrados en la producción del evento. “Queremos que la experiencia sea realmente puertorriqueña, con honestidad y orgullo”, comentó Bad Bunny.