La confesión ocurrió el viernes 13 de junio de 2025 en el pódcast ‘Patria y familia’, cuando Cazzu volvió a ser tema de conversación al compartir detalles íntimos de esa breve relación con Bad Bunny.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Cazzu, desde hace aproximadamente un año, lleva una fama pública constante principalmente por su separación de Christian Nodal y a raíz de penetrar la separación, se generó una versión que señalaba a Ángela Aguilar como posible tercera en la relación. El interés mediático aumentó.

Cazzu habla sobre su romance con Bad Bunny

La cantante también compartió una anécdota especial sobre una cita con el artista y, entre risas, evocó cómo ese encuentro se volvió inolvidable, ya que tuvieron que escapar de un oficial tras cruzar una reja. “Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien. Éramos más jóvenes; él aún no era el Bad Bunny de ahora”, señaló con nostalgia.

Aunque el romance no prosperó, Cazzu aseguró que mantienen una buena relación. “Seguimos siendo amigos. Nos llevamos bien. Es una persona maravillosa”, expresó, dejando claro que, aunque el vínculo amoroso fue breve, persiste un mutuo respeto y cariño entre ambos.

En el mismo podcast, compartió cómo fue su primer encuentro y recordó el momento en que conoció a 'Bad Bunny', a quien se refirió con cariño como ‘Benito’.

La trapera explicó que, en aquella ocasión, no sabía que ambos habían sido convocados para cantar en el mismo evento. “Nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no iba a estar. De pronto me llaman y me preguntan: ‘baby, ¿dónde estás?’. Llegué justo dos canciones antes de la nuestra... fue ahí donde conocí a Bad”, relató.