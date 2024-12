Hello Kitty: sigue festejando su cumpleaños 50 con exposición temática en Lima de ingreso libre

Hello Kitty. Fue diseñada por Yuko Shimizu y el primer producto, se lanzó en Japón en 1974. Foto: internet

Convertido en todo un fenómeno de la cultura pop, la presencia de Hello Kitty sigue siendo tan popular por cinco décadas y parte de ello es que se adapta a los tiempos. Sus fans señalan que su éxito radica en que a medida que el mundo cambia, Hello Kitty también lo hace.

Y desde hace unos días Lima festeja su cumpleaños número 50 a uno de los íconos culturales más queridos del mundo, con una atractiva exposición en el Perú, que va de la mano del escultor peruano Marcelo Wong Galla, y con apoyo de la Municipalidad de Miraflores. La muestra homenaje rinde tributo al universo de Sanrio mientras conecta con la tradición multicultural peruana.

¿Qué pueden ver los fans?

En esta exhibición, los entrañables personajes de Sanrio como Hello Kitty, Little Twin Stars, My Melody, Keroppi, Badtz Maru, Cinnamoroll, Kuromi, Gudetama, entre otros, son presentados a través de esculturas compartiendo redondeces tiernas, tersura reluciente y una calidez visual que invita a la nostalgia. Pero esta conexión trasciende lo estético: refleja cómo la influencia de la cultura kawaii —definida como todo lo “bonito” o “tierno”— permeó el imaginario de generaciones, incluyendo el del artista limeño que resalta su esencia y celebra la calidez y empatía que los han hecho reconocidos a nivel global. Además, actividades lúdicas para todas las edades.

La exposición también se suma a las celebraciones de los 125 años de la inmigración japonesa en el Perú, uniendo ambas culturas en un evento que destaca la capacidad del arte para conectar a las personas a través del tiempo y el espacio.

“Con esta muestra, celebramos no solo el legado de Sanrio, sino también las profundas conexiones culturales entre Perú y Japón”, señala Marcelo Wong. “Es un honor para Miraflores presentar la reinterpretación artística de un personaje que ha formado parte de nuestra vida a través del talento de Marcelo Wong, un artista e ilustre vecino, que realizó piezas exclusivamente para la muestra”, mencionó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

¿Hasta cuándo se puede asistir?

Fecha límite: 19 de enero 2025

Lugar: Plam (Palacio Municipal de Miraflores), Larco 450, Miraflores.

Horario: de 11 a.m. a 9 p.m.

Ingreso: libre