Juliana Oxenford no dejó pasar la oportunidad de enfrentarse directamente con Mario Hart por sus comentarios agresivos en redes sociales. En 2022, ambos tuvieron varios enfrentamientos a través de Twitter debido a sus diferencias políticas, lo que desató una fuerte polémica entre el piloto y la periodista. Ahora, en el espacio 'Madi Streaming', Oxenford recordó el incómodo momento en el que decidió enfrentar al ahora conductor de televisión, quien en ese entonces se había mudado cerca de su casa.

La periodista contó que, en un encuentro casual en un café, notó la presencia de Mario Hart y no dudó en acercarse a él para confrontarlo. "Le doy la mano y le digo ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Oxenford. Me conoces perfectamente parece, porque te atreves a hablar de mí y me insultas y me tratas como si fuera una prostituta en Twitter", expresó, claramente molesta. En ese momento, Hart intentó calmar la situación, pidiendo que hablaran en otro momento debido a que estaba con otra persona en una reunión.

El enfrentamiento cara a cara entre Juliana Oxenford y Mario Hart

Durante la confrontación, Oxenford no se contuvo y le recriminó a Mario Hart su falta de empatía, cuestionándole cómo había podido escribir esos comentarios sin pensar en su situación personal. “A ti te importó a la hora de tuitear eso si yo estaba de buen humor, si estaba recogiendo a mis hijos del colegio, si estaba en un momento de pronto triste por algo que me estaba pasando. No pensaste nada y vienes a pedirme a mí que me calle porque estás haciendo tu negocio. Ahora me vas a escuchar", le dijo la periodista.

Además, Juliana decidió grabar el enfrentamiento como prueba de lo sucedido. "Lo único que te voy a pedir es que te pares y que me digas, frente a frente lo mismo que me dices en redes sociales. Lo que quiero saber es si realmente eres tan cobarde", sentenció Oxenford. Hart intentó restarle importancia, pero la periodista dejó claro que lo haría público si era necesario.

Juliana Oxenford reveló que guardó el video como evidencia del intercambio. Sin embargo, aclaró que no lo compartirá por respeto a sus hijos y los de Mario Hart. "Estoy dejando constancia de lo cabrón que puedes ser, porque cuando estás detrás de una computadora o de un celular eres capaz de insultar a cualquier mujer y cuando me tienes al frente ni siquiera te paras de tu silla, ¿qué puedo esperar de un tipejo como tú?", concluyó la periodista.