Excantante de 'Piso 21' revela la dolorosa historia de su padre asesinado: "Un sicario le arrebató la vida"

En un emotivo mensaje mediante las redes sociales, Llane -nombre real Juan David Castaño Montoya- relató la manera en que la violencia fue parte de su vida y la de otros muchos colombianos. Su narración surge de la noticia del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien lo llevó a reflexionar sobre lo acontecido en el pasado así como lo que es el presente del país.

El cantante reveló que su padre, hace 23 años, fue asesinado luego de que un sicario le arrebatara la vida, esto ocurría tras haber sido secuestrado por la misma guerrilla durante seis meses, tema que fue público en la época, donde el sentimiento del miedo y la injusticia fueron el motor de su vida y de su música.

Llane, excantante de 'Piso 21'. Foto: Composición LR/ llane

Una historia familiar marcada por la violencia

Llane publicó en sus redes sociales: "Hace 23 años, un sicario le arrebató la vida a mi papá. seis meses antes, la guerrilla lo había secuestrado. Fueron años oscuros, marcados por el miedo, por la violencia y por una profunda sensación de injusticia". La situación lo llevó a reflexionar, años más tarde, sobre la violencia que afectó a cientos de familias en Colombia a lo largo de estas últimas décadas. En este sentido Llane, preocupado por la dirección que podría tomar el país, hace eco de que a pesar del dolor que sintió en esos momentos, puede surgir también una esperanza de cambio.

La búsqueda de la paz y el perdón

Llane, en su documental ‘La vida continúa’, expusó cómo el secuestro y asesinato de su padre lo hizo crecer inmediatamente. “Experimenté lo que es el primer sufrimiento de un verdadero dolor que realmente nunca había experimentado”, explicó. Aún así, también propuso que, además del sufrimiento, esta experiencia le enseñó a perdonar y a no dejarse llevar por el rencor. “ Me enseñó a perdonar, me enseñó que la vida continúa, de nunca sentir una rabia o un sentimiento de venganza”, afirmó; todo ello con la madurez emocional y la inteligencia de un ser humano que vivió todos estos avatares en su carrera musical.

Un llamamiento a la unidad

Por último, en su reciente relato, Llane hizo un llamamiento también a la unidad entre los colombianos a pesar de las diferencias políticas que existan en el país. “Colombianos, hoy más que nunca debemos estar unidos. No importa de qué partido eres o por quién votas, esto es una lucha por la vida”, terminó escribiendo. El mensaje de Llane hizo eco entre sus seguidores que emitieron después un mensaje de respaldo y solidaridad ante la situación del país.

La historia de Llane es un recordatorio del impacto que puede tener la violencia en las familias colombianas y también de la necesidad de construir un futuro donde el miedo no sea parte de la vida. A través de su música y su arte, el cantante continúa sanando y avanzando y convirtiendo el dolor en esperanza.