El juicio por delitos sexuales contra Sean 'Diddy' Combs está tomando un giro inesperado con las revelaciones de su exnovia, Cassie Ventura. En pleno tribunal, la cantante de 38 años relató detalles perturbadores de su relación con el magnate, señalando cómo sufrió abuso físico y psicológico a manos de Combs durante varios años. En su testimonio, Ventura no solo denunció violencia física, sino también un control constante que afectó su vida personal y profesional.

Ventura, quien fue pareja de Sean Combs durante más de una década, expuso cómo se vio envuelta en una situación de miedo y sumisión, en la que, según sus palabras, temía las represalias por desobedecer al famoso empresario y productor.

Cassie Ventura relata violencia física por parte de 'Diddy' Combs

Durante su testimonio, Cassie Ventura no dudó en compartir los momentos más dolorosos de su relación con Sean ‘Diddy’ Combs. En una de sus declaraciones más impactantes, la cantante explicó: "Combs me golpeaba (...)", detallando las agresiones físicas que sufrió a manos de su expareja. La artista de 38 años relató que estos ataques eran recurrentes, lo que causaba lesiones visibles como "labios rotos, ojos morados y nudos en la frente". Cuando se le preguntó por la frecuencia de estos abusos, Cassie respondió: "con demasiada frecuencia".

Diddy enfrenta su segundo día de juicio oral.

Además de las agresiones físicas, Ventura también describió cómo el control emocional de Combs la sumió en un estado de constante angustia. Según sus palabras, vivía con miedo a las represalias si no cumplía con las demandas de Sean Combs, una situación que empeoraba con la violencia verbal y psicológica del productor. La cantante relató cómo se sentía "confundida y nerviosa" cuando, a los 22 años, el rapero americano la invitó a participar en los infames 'Freak Offs', y cómo temía decir "no", pues no sabía cuáles serían las consecuencias de negarse. En sus palabras: "sentía que no podía negarme a Combs, ya que no sabía cuáles podrían ser las consecuencias de un ‘no’".

El 'otro lado' de Diddy Combs revelado por Cassie Ventura en pleno juicio

Cassie Ventura también aprovechó su testimonio para exponer el lado oculto de Sean 'Diddy' Combs, uno que contrastaba completamente con la imagen pública del magnate de la música. En su relato, la cantante mencionó cómo la relación empezó cuando ella tenía solo 19 años y no tenía "experiencia sexual", lo que la hacía vulnerable a la manipulación. "Empecé a experimentar un lado diferente de él", declaró Ventura al relatar cómo la relación evolucionó hacia un vínculo tóxico, marcado por el control absoluto de Combs sobre su vida personal y profesional.

Sean 'Diddy' Combs en prisión.

Ventura destacó que, en un principio, sentía que la relación era monógama, aunque más tarde descubrió que Combs mantenía relaciones con otras mujeres. Pero los aspectos más oscuros de la relación salieron a la luz cuando, según sus declaraciones, fue introducida en los 'Freak Offs', que la Fiscalía federal describió como "espectáculos sexuales elaborados". En su testimonio, Ventura recordó: "Nos lo pasábamos bien, era mi primera relación adulta", pero después, en un hotel de Manhattan, se sintió "como una loca" por no querer corresponderle a Combs en la intimidad.

En relación con su carrera musical, Cassie comentó que, a pesar de haber firmado un contrato con Bad Boy Records que prometía el lanzamiento de diez álbumes, solo pudo sacar uno. Según ella, "Combs decidía cada paso que yo daba en mi carrera musical", lo que la sumió en una sensación de impotencia y control absoluto sobre su vida profesional.