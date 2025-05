Patricio Suárez-Vértiz, exintegrante de Arena Hash, participó recientemente en el programa 'El valor de la verdad', donde abrió su corazón sobre varios aspectos de su vida. En su intervención, habló de su lucha contra las adicciones, compartió anécdotas junto a su hermano Pedro y relató cómo llegó a codearse con grandes leyendas del rock, como el icónico Charly García. Sin embargo, una de sus confesiones más sorprendentes tuvo que ver con el famoso cantante Luis Miguel.

En una reveladora historia, Patricio Suárez-Vértiz contó que fue el acompañante de su amiga Susan León en una cena con Luis Miguel durante una de sus visitas a Perú en los años 90. Este encuentro, que generó gran revuelo en la prensa nacional en su momento, alimentó rumores sobre un posible romance entre la expresentadora y el cantante mexicano. Patricio, sin embargo, confirmó que Susan no quería estar sola y lo invitó para actuar como su 'chaperón', asegurando que nunca hubo ningún interés romántico por parte de ella hacia 'El Sol de México'.

Patricio Suárez-Vértiz recuerda la cita entre Susan León y Luis Miguel

En su participación en 'El valor de la verdad', Patricio Suárez-Vértiz respondió a la pregunta sobre si había sido el 'chaperón' de Susan León en su encuentro con Luis Miguel. El exintegrante de Arena Hash recordó que la historia ocurrió en los años 90, cuando la modelo peruana le pidió que la acompañara a una cena. “Suena mi teléfono y era Susan, ella me dice ‘Patricio, necesito que me acompañes porque creo que este chico me ha echado el ojo’”, contó Patricio, haciendo reír a su amiga, quien lo acompañó en el sillón blanco.

Patricio Suárez-Vértiz relató que Susan León lo pasó a recoger sin darle demasiados detalles de a dónde iban ni con quién se encontrarían. Para su sorpresa, llegaron a un elegante hotel en Miraflores. Mientras subían al ascensor, Susan le explicó que le daría la señal cuando fuera momento de irse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Patricio no podía creer lo que veía. "Habían guardaespaldas, policías, entramos y en el medio había una mesa para 6 personas. En eso miro un señor, otro señor y lo veo a Luis Miguel", recordó entre risas.

Durante la cena, el músico peruano afirmó que la velada fue muy amena, pero destacó el claro interés que Luis Miguel mostraba por Susan León. "Entonces tenía razón, por eso me llevó, en toda la cena al hombre se le iban los ojos con mi amiga. Yo le decía ‘tengo un disco solista’ y él ‘Susan, hablame de ti’", recordó Suárez-Vértiz.

A pesar de la situación, cuando la cena llegó a su fin, Susan decidió que era hora de irse. "Yo quería quedarme, ¡es Luis Miguel! pero ella jodida. Primero lo profesional, por más que esté Luis Miguel o el príncipe de Asturias. Ella es Susan León", concluyó Patricio, subrayando el profesionalismo de su amiga y su clara determinación.