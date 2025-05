Angie Arizaga le hace atrevido baile a Jota Benz, pero sufre inesperado accidente: video es viral en redes sociales

Angie Arizaga y Jota Benz vienen disfrutando sin sobresaltos de su nueva etapa como padres del pequeño Mateitto, a quien no dudan en presumir constantemente en sus redes sociales. Sin embargo, cuando el bebé se duerme, la pareja aprovecha para compartir tiempo juntos y reavivar la llama del amor.

Fue así que la exintegrante de ‘Esto es guerra’ se grabó haciéndole un atrevido baile al padre de su hijo, quien la esperaba sentado en una silla y con una expresión de entusiasmo, según los gestos que hacía con su rostro y manos. Pero lo que nadie imaginó fue que el sexy momento terminaría mal: Angie sufrió un fuerte accidente en pleno baile, y el video no tardo en volverse viral en las redes sociales.

Angie Arizaga se cae en pleno baile sexy a Jota Benz

La encargada de compartir el momento fue la propia Angie Arizaga, quien publicó en Instagram un video donde se le ve coqueteándole a Jota Benz con un atrevido baile mientras él la observa sentado frente a ella. Todo marchaba bien hasta que, al quitar la silla y prepararse para acercarse aún más a su pareja, la influencer intentó hacer un paso de baile, pero terminó cayéndose estrepitosamente al suelo y derribando uno de los adornos de la sala.

"Queriendo ser mamacita, pero la vida me recuerda que soy mamá", escribió en la descripción del video viral, que en solo siete horas ya acumula más de 35.000 me gustas y cientos de comentarios en Instagram.

¿Por qué el hijo de Angie Arizaga no lleva el apellido de Jota Benz?

El hijo de Angie Arizaga y Jota Benz tiene una curiosidad que no pasó desapercibida: no lleva el apellido ‘Benz’. Esto se debe a que ese no es el apellido real del cantante y modelo. Su verdadero nombre es José Luis Benzaquén Carpena, por lo que su hijo, el pequeño Mateitto, lleva el apellido Benzaquén.

En una entrevista pasada, Jota explicó que decidió no usar su nombre real en el mundo del espectáculo porque consideraba que ‘Jota Benz’ tenía mucho más impacto como nombre artístico.