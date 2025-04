La actual Miss Petite Mesoamérica Perú 2025, Camila Bernal, viene generando polémica luego de publicar un video en TikTok donde acusa a su maquilladora y amiga, Mónica Díaz, de haberla perjudicado y casi hacerle perder el certamen Miss Mesoamérica 2025, desarrollado en El Salvador. En el video titulado “Cómo una maquilladora casi me hace perder un concurso internacional”, la reina de belleza relata que decidió contratar a la maquilladora para que la acompañara al certamen y se encargue de su maquillaje. Incluso, cuenta que le compró un pasaje de avión valorizado en S/ 1,500.

No obstante, a solo días del viaje, Mónica Díaz le informó que no podría acompañarla porque no tenía el dinero suficiente para cubrir su estancia en El Salvador. Por esa razón, la modelo le exigió la devolución del dinero invertido en el pasaje, pero la respuesta fue negativa. Según lo que cuenta Camila Bernal, la maquilladora le propuso que se cobre con los servicios de maquillaje que le había hecho anteriormente de manera gratuita. Esto dejó en shock a la modelo, quien afirma había invertido casi todos sus ahorros para representar al Perú en el certamen. Pese a la situación, contrató a otra maquilladora y aseguró que su trabajo fue “mucho mejor” que el de Díaz.

Maquilladora se defiende de acusaciones de modelo Camila Bernal y le responde

La maquilladora Mónica Díaz no tardo en defenderse y publicó un video en TikTok en el que rechaza las acusaciones de la Miss Petite Mesoamérica Perú, Camila Bernal. Según su versión, asegura que no recibió ningún pago por sus servicios, ya que la modelo solo se comprometió a cubrir los costos de los productos y el pasaje, mientras que ella se encargaría de la mano de obra. Asimismo, sobre los S/ 1,500, Díaz explicó que, al no contar con el dinero completo para devolverlo, decidió reembolsarle S/ 500 con el fin de evitar problemas.

“Te recibí en mi casa, te apoyé en todo, incluso en las sesiones de fotos y te llevé mis propios productos. ¿Qué pretendes, Camila?”, aseguró muy molesta la maquilladora Mónica Díaz. También aseguró haber sido víctima de manipulación emocional por parte de Bernal, afirmando que esta incluso la amenazó con llamar a la policía si no le devolvía el dinero exigido. “Es fácil acusar sin pruebas en redes sociales, pero yo tengo pruebas para defenderme”, sentenció. Finalmente, Díaz destacó que nunca antes había tenido problemas con algún cliente y que no permitirá que se manche su reputación profesional.

Luego de la respuesta de la maquilladora, Camila Bernal cerró los comentarios en su cuenta de Instagram y aclaró que la organización del Miss Perú, liderada por Jessica Newton, no tiene nada que ver con esta polémica. Según explicó, la mayoría de modelos cuentan con su maquilladora y peinadora personal para los certámenes internacionales.

¿Cómo le fue a Camila Bernal en el Miss Mesoamérica 2025?

La 33.ª edición del Miss Mesoamérica se celebró el 1 de marzo de 2025 en El Salvador. En el evento, la representante peruana Camila Bernal logró posicionarse entre las cinco finalistas y recibió elogios por su destacada participación.

El certamen fue ganado por Jeaneliz Montañez, representante de Puerto Rico. El top 5 lo completaron las candidatas de Guatemala, Estados Unidos, Ecuador y Perú.