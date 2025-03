Después de una década de relación y una separación marcada por conflictos legales, Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia. La relación entre la cantante barranquillera y su expareja, el abogado argentino, ha dado un giro inesperado, con especulaciones sobre una posible reconciliación. Los recientes encuentros y la presencia de Antonio en diversos eventos de la cantante han encendido los rumores, que apuntan a una reconciliación tanto en lo personal como en lo profesional.

La cantante de "Hips Don't Lie" y el exnovio de Shakira habrían dejado atrás las tensiones del pasado. Según varias fuentes, Antonio de la Rúa ha vuelto a involucrarse en la carrera de la cantante, gestionando algunos proyectos de su gira y actividades profesionales, lo que ha generado más dudas sobre la naturaleza de su relación actual.

El retorno de Antonio de la Rúa a la vida profesional de Shakira

Tras su separación en 2010, Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación marcada por un largo conflicto legal, que incluyó demandas millonarias por parte de Antonio, quien exigía compensaciones por su rol en la gestión de la carrera de la cantante. Sin embargo, en los últimos años, el exabogado argentino ha comenzado a estar más presente en la vida profesional de Shakira.

Según informes de periodistas cercanos a la cantante, Antonio de la Rúa ha estado involucrado en la logística de la gira de Shakira, “Las mujeres ya no lloran”. Se le ha visto acompañando a la cantante en conciertos importantes en Buenos Aires y otros puntos de Latinoamérica. La presencia constante de Antonio en estos eventos ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación. En particular, se destacó su participación en la resolución de problemas logísticos, como la cancelación de conciertos en Santiago de Chile.

Reencuentros personales en los conciertos de Shakira

El vínculo personal entre Shakira y Antonio de la Rúa parece haber mejorado, según los testimonios de testigos cercanos. En recientes conciertos de la cantante en Buenos Aires, Antonio estuvo presente en varias ocasiones, acompañado de su hija Zulu y otros miembros de su familia. Este tipo de interacción no solo refuerza los rumores de reconciliación, sino que también demuestra que la relación entre ellos ha alcanzado un nuevo nivel de amistad.

Tras estos eventos en Argentina, Shakira viajó a Punta del Este, Uruguay, y allí se especula que habría tenido otro encuentro privado con Antonio. Ambos habrían aprovechado la oportunidad para ponerse al día sobre proyectos y la situación personal de la cantante. Además, en un reporte del periodista Guido Záffora, se mencionó que en septiembre de 2024 Shakira y Antonio de la Rúa compartieron una cena en Miami, donde discutieron una posible colaboración profesional, incluida la posibilidad de que Antonio vuelva a desempeñarse como su manager internacional.

“Antonio está dentro de los shows de Shakira en toda Latinoamérica. Cuando terminó el recital del sábado [en Argentina], ella voló a Uruguay con sus hijos y su entorno. Luego llegó Antonio. El vínculo entre ellos está en su mejor momento”, contó el periodista argentino Guido Záffora, en el programa DDM de América TV.

Antonio de la Rúa y Shakira: el impacto de su relación en la carrera de la cantante

La relación profesional entre Shakira y Antonio de la Rúa fue crucial durante los primeros años de su carrera. Antonio no solo fue su pareja sentimental, sino también un aliado importante en la gestión de su imagen pública y la administración de su carrera. Durante esa etapa, Shakira alcanzó fama mundial, y gran parte de su éxito internacional se le atribuye al apoyo de Antonio.

A pesar de la separación y el conflicto legal posterior, la reciente colaboración entre ambos sugiere que la relación ha superado las tensiones del pasado. De hecho, la posible propuesta de volver a trabajar juntos parece ser una decisión estratégica para Shakira, quien en los últimos años ha enfrentado varios cambios en su vida personal y profesional, incluida su separación de Gerard Piqué.

Rumores y especulaciones sobre la reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa no han dejado de circular. Sin embargo, ambos han mantenido un perfil bajo respecto a su relación actual. Recientemente, el periodista Juan Etchegoyen intentó contactar a Antonio para confirmar los rumores, pero no recibió respuesta, lo que solo alimentó más las especulaciones.

“Yo lo que quiero contarles hoy en este programa es que en medio de los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa le escribí al empresario (...) Tengo confirmado encuentros de Shakira y Antonito. Y fui a la fuente para preguntarle si quería decir algo (...) Antonito me clavó el visto literal porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación. Si esto que te digo no es así lo desmentís y no pasa de ahí pero esta clavada de visto de Antonio de la Rúa para mí genera un mar de sospechas y dudas tremendas (...) Para mí estamos a nada de que se confirme esto”, dijo el periodista Etchegoyen en su programa Mitre Live.