Antonio de la Rúa habría vuelto a ser mánager de Shakira, según periodistas españolas

En medio de su exitosa gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", Shakira ha generado titulares no solo por su imponente espectáculo, sino también por la reaparición de su exnovio, Antonio de la Rúa, quien parece haber retomado su rol como mánager de la cantante. Aunque la noticia de su posible regreso a la vida profesional de la barranquillera ha levantado sospechas, los periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, a través del pódcast Las Mamarazzis, han confirmado que la relación entre ambos no es de índole sentimental.

Este acercamiento se habría producido de manera estrictamente profesional, ya que de la Rúa no solo fue su expareja, sino que también desempeñó un papel clave en la gestión de la carrera de Shakira. La reactivación de su relación laboral ha causado revuelo entre los seguidores de la artista y la prensa, que no ha tardado en especular sobre los motivos detrás de este nuevo capítulo en su historia.

La cercanía entre Shakira y Antonio de la Rúa durante su gira mundial

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour, que ha recorrido diversos países de América Latina y ha llegado a México, ha sido una de las más esperadas de la cantante colombiana. El espectáculo ha sorprendido a los fanáticos por su espectacular montaje y el enfoque visual innovador, pero lo que también ha acaparado la atención es la presencia de Antonio de la Rúa, quien fue visto junto a la familia de Shakira en su presentación en Buenos Aires.

El abogado y empresario, que compartió una relación con la cantante durante diez años, estuvo acompañado en el evento por su hija Zulú, su hermana Agustina y su madre, Inés Pertiné. No obstante, lo que más llamó la atención fue la cena que ambos compartieron, alimentando las especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, las periodistas españolas aclararon que este acercamiento no tiene un trasfondo sentimental, sino profesional.

Antonio de la Rúa: de exnovio a mánager de Shakira

El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en 2000 y se extendió hasta 2010. Durante ese tiempo, el argentino no solo fue su pareja, sino también su mánager, desempeñando un rol esencial en el éxito de la cantante. A pesar de la ruptura sentimental en 2011, la relación laboral continuó por un breve período, pero pronto se deterioró debido a una demanda millonaria presentada por de la Rúa, quien reclamaba $100 millones a Shakira por el supuesto papel crucial que desempeñó en su carrera.

El tribunal de Los Ángeles desestimó la demanda en 2013, argumentando la falta de pruebas suficientes. Esta decisión provocó que Shakira contraatacara con una demanda por daños y perjuicios. A partir de allí, las relaciones entre ambos se mantuvieron tensas, y Antonio de la Rúa optó por mantenerse en un perfil bajo, dedicándose a su vida personal y profesional en silencio. Sin embargo, ahora parece que los caminos de ambos se han vuelto a cruzar, pero en un entorno laboral.

La reaparición de Antonio de la Rúa como parte del equipo de Shakira

Según los detalles revelados por las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en el programa Col.lapse de TV3, Antonio de la Rúa ha regresado al equipo de Shakira como parte de su equipo de comunicación, encargado de aspectos relacionados con los patrocinadores y las giras. Este retorno a su rol de mánager ha generado gran revuelo, especialmente entre los seguidores de la artista, quienes se preguntan si este movimiento podría ser el primer paso hacia una reconciliación sentimental. Sin embargo, las periodistas enfatizaron que, por ahora, la relación entre ambos es meramente profesional.

“Hemos descubierto que tiene contratado, que vuelve a trabajar, con su ex Antonio de la Rúa, al que le puso los cuernos con Gerard Piqué”, expresó Laura Fa en el pódcast. Por su parte, Lorena Vázquez señaló que la cercanía de los dos excompañeros no tiene que ver con una nueva relación romántica, sino con la necesidad de trabajar juntos debido a la conexión profesional que ambos comparten.

El vínculo profesional de Shakira y Antonio de la Rúa a lo largo de los años

Aunque la relación sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa terminó hace más de una década, su colaboración profesional ha dejado huella en la carrera de la cantante. A lo largo de los años, varias de sus canciones más emblemáticas, como Lo que más y Día de enero, fueron inspiradas en su relación con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

Durante su tiempo como mánager, Antonio de la Rúa jugó un papel fundamental en la gestión de la carrera de Shakira, participando en la planificación de sus giras y en el manejo de su imagen. A pesar de los altibajos que atravesaron tras su ruptura, lo cierto es que Shakira y de la Rúa compartieron una relación profesional que trascendió su vínculo personal, una dinámica que parece haberse renovado en esta nueva etapa de la carrera de la cantante.