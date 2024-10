La brasileña Paloma Fiuza sorprendió a todos los televidentes de ‘Esto es guerra’ al anunciar en vivo su salida del famoso reality de América Televisión. La combatiente de 40 años se pronunció entre lágrimas y con la voz entrecortada en la edición del lunes 30 de septiembre.

Al finalizar su despedida, todos los integrantes de ‘EEG’, como Rosángela Espinoza, Michelle Soifer, Melissa Loza y el presentador Renzo Schuller, la abrazaron, protagonizando una de las escenas más conmovedoras, ya que lloraron junto a ella y lamentaron su decisión.

¿Por qué Paloma Fiuza se despidió de Esto es Guerra?

Paloma Fiuza tomó la decisión de retirarse del programa ‘Esto es Guerra’ con el fin de cuidar su lesión en la rodilla. Tras someterse a nuevos exámenes médicos debido a la reaparición del dolor, la participante explicó con emotividad la situación de su salud, llegando incluso a derramar lágrimas durante la revelación.

"Tengo una resonancia de mi rodilla. La semana pasada en una competencia caí mal y sentí mi rodilla. Es la rodilla operada y visité al doctor. El diagnóstico es que los ligamentos que me he operado de la otra vez están perfectos, pero tengo una parte del menisco roto", comenzó señalando la combatiente con la voz entrecortada.

"Se ha partido y es mucho más sencillo que de la otra vez, pero una vez más yo tendré que dar un paso al costado de la competencia. Me duele muchísimo y ustedes saben que soy muy competitiva, me encanta estar aquí, amo estar en el programa, pero es el momento de cuidar de mí", dijo la histórica competidora de ‘EEG’.

Paloma Fiuza se despidió de sus compañeros en EEG. Foto: América TV.

¿Qué hará ahora Paloma Fiuza tras su salida de ‘Esto es Guerra’?

La modelo brasileña Paloma Fiuza compartió que próximamente se someterá a una cirugía adicional en su rodilla. Aunque aclaró que no es una situación de urgencia, enfatizó en la importancia de cuidarse más que nunca en el presente. "No necesito operarme ahora, que puedo esperar porque aguanta, pero las competencias están demasiado fuertes y estar en competencia es arriesgarme demasiado. Con el dolor de mi corazón, yo voy a tener que dejar el programa por un tiempo", señaló llorando.

"Ustedes saben que los quiero muchísimo y siempre los voy a tener aquí. Yo sé que ahora es el momento de cuidarme. Ustedes saben que yo doy todo para la competencia, pero yo no contaba con esto tampoco, pero pasó y ahora tengo que cuidar de mí. Los quiero muchísimo, me duele muchísimo, no estar aquí porque estar aquí es lo máximo, pero bueno, gracias, los quiero muchísimo", finalizó la ex integrante de ‘Exporto Brasil’ mientras sus compañeros la consolaban.