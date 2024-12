Actriz Lily Phillips con diferentes cambios de looks se dedica al Onlyfans actualmente. Foto: Composición LR/Facebook.

La historia de la actriz Lily Phillips, quien reveló haber mantenido relaciones sexuales con cien hombres en un solo día, ha generado un intenso debate sobre la sexualidad y los riesgos asociados a este tipo de desafíos. Acompañada por un documental titulado "I slept with 100 men in one day", la experiencia de Phillips ha captado la atención de diversos medios y redes sociales.

En este contexto, La República tuvo la oportunidad de dialogar con la sexóloga Eirelyn Gómez, quien brindó su perspectiva sobre esta situación y explicó los posibles riesgos para la salud sexual que implica participar en este tipo de retos. Asimismo, resaltó la importancia de abordar estos temas, que en ocasiones pueden ser imitados sin considerar las consecuencias.

¿Qué le puede suceder al cuerpo luego de tener relaciones sexuales por largas horas?

La actriz, Lily Phillips, confesó que tuvo encuentros sexuales con alrededor 100 personas durante 24 horas y todo fue grabado como un contenido para Onlyfans. En ese sentido, son muchas horas donde el cuerpo humano está expuesto y pueden hapuedeertos problemas, entre ellos la sequedad vaginal, lo que generaría molestias e incluso dolor en la zona mencionada, pero también cistitis desencadenada por alguna infección en el tracto urinario, así lo explica Eirelyn Gómez.

"El riesgo después de mantener relaciones sexuales durante muchas horas, si es que hubo sequedad vaginal, puede generar dolor, ardor, molestias o incluso cistitis o alguna infección en el tracto urinario esto porque durante el coito o penetración algunas bacterias se pueden meter por la uretra. Esto no tiene nada que ver con las infecciones de transmisión sexual, si no de la propia actividad sexual, sobre todo cuando hay sequedad y, aunque la vagina esté excitada, no siempre está lubricando, hay momento donde presenta sequedad, esas podrían ser las consecuencias luego de tener relaciones sexuales prolongadas durante mucho tiempo", precisó la experta.

¿Puede haber placer o libido durante este tipo de prácticas sexuales?

La sexóloga Eirelyn Gómez, explica que en el caso de Lily Phillips, al tratarse de una especie de reto, no necesariamente implica que al tener relaciones sexuales con estos hombres haya experimentado algún tipo de placer. Sin embargo, si lo que buscaba era encontrar placer, es probable que lo haya experimentado de esa manera. Es importante recordar que cada cuerpo es diferente y que la joven haya tomado ciertas precauciones.

"El cerebro es el mayor órgano sexual, entonces si ella estaba pensando en esto desde el placer, la erotización o la fantasía tal vez sí pudo haberlo disfrutado. Sin embargo, como fue una meta o un objetivo más allá del placer, entonces quizá durante esas 24 horas que tuvo sexo no necesariamente fueron placenteras, eso es muy importante porque como lo dije, el sentir placer durante una relación sexual depende de muchos factores como biológicos, emocionales, psicológicos y la conexión, el gusto y la atracción que se tenga con la persona", comentó la sexóloga.

¿Qué riesgos existen detrás de estos 'retos' sexuales?

Eirelyn explica que existe un riesgo alto de adquirir una infección de transmisión sexual pese a que haya de por medio exámenes serológicos. "Hay riesgo siempre de infecciones de transmisión sexual, así ella haga examen serológico, exámenes de sangre o use condón, tener relaciones sexuales con muchas personas aumenta las posibilidades de adquirir una infección de transmisión sexual, entonces por allí es el peligro".

Asimismo, está el daño que puede haber de manera psicológica, lo que no se descarta que este tipo de 'retos' a futuro pueda dañarla. "El factor psicológico, ella ahorita, lo está viendo como un tema monetario o de retos, pero lo puede sentir a futuro a nivel emocional", indicó la experta.

La sexóloga hace énfasis en que nadie puede juzgarte por como llevas tu vida sexual, pero eso conlleva una responsabilidad. "Nadie puede juzgarte por tu vida sexual, sin embargo, el sexo es placer y está relacionado a la salud y al bienestar. Es muy importante verlo y experimentarlo desde la responsabilidad. Genitales vemos pero infecciones no sabemos. Por lo que, es muy importante el uso de preservativo y la seguridad personal".