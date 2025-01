Edwin Guerrero Neira, el hombre que construyó y llevó al éxito local a la agrupación piurana Corazón Serrano, ha realizado una fuerte denuncia en sus redes sociales. Aseguró que está recibiendo amenazas por su intención de buscar una nueva integrante para su grupo de cumbia, que cuenta con las vocalistas Irma Guerrero, Briela Cirilo, Susana Alvarado, Kiara Lozano y Lesly Águila.

En una transmisión en vivo a través de TikTok, el fundador de Corazón Serrano no reveló quiénes exactamente le enviaron estas amenazas ni el contenido de los mensajes. Sin embargo, aseguró que las críticas que recibió cuando expresó su idea de sumar una nueva cantante a su grupo giraban en torno a acusaciones de querer desintegrar las demás agrupaciones o de estar intentando acaparar todo en la cumbia.

Edwin Guerrero, de Corazón Serrano, se pronuncia tras amenazas en su contra

El dueño de Corazón Serrano decidió sincerarse y denunció que está recibiendo amenazas por intentar buscar una nueva integrante para el grupo piurano. “Lo malo es que cuando hay una cantante en un grupo y uno la quiere sumar a otro, enseguida dicen: "Oye, quieren desintegrar los otros grupos, quieren acaparar todo". Hubo un momento en que teníamos la intención de sumar a alguien y comenzaron a llegarme mensajes a mi número personal amenazándome”, dijo en un primer inicio Guerrero Neira.

“No puedo decir lo que me decían, pero no lo entiendo. Si alguien quiere unirse a otro proyecto, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Todas las empresas, en todas las profesiones, buscan crecer, unirse a otros grupos o simplemente cambiar. No entiendo por qué acusar a alguien de querer jalar a otra persona para destruir u opacar a alguien, son tonterías, de verdad”, dijo de manera seria el exnovio de Ana Lucía Urbina.

Edwin Guerrero advierte a las cantantes de Corazón Serrano por su falta de actitud

En octubre de 2024, Corazón Serrano ofreció una serie de conciertos en España. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue el bajo desempeño y la actitud de algunas cantantes del grupo durante el concierto, lo que dejó muy preocupado a Edwin Guerrero.

"Hay eventos donde todas están súper pilas las chicas, pero hay un evento que se viralizó, fue en España, el primero de Europa. El viaje fue largo. Llegaron a Madrid, tomaron un tren a Barcelona, al hotel, a bañarse y luego presentarse, encima 7 horas de diferencia. Creo que el cansancio y cambio de horario les jugó a todas una mala pasada, pero sí hay situaciones que no se deben pasar por alto", dijo en un principio el pionero de la agrupación.

"Vamos a tener una reunión, donde vamos a tratar varios asuntos. Yo acá no puedo botar a nadie, pero si alguien quiere dar un paso al costado, hablaremos, para eso hay un contrato, un contrato con condiciones. Entonces llegaremos a un acuerdo si alguien no quiere continuar. Todo por la paz, amablemente, por si alguien no quisiera continuar", sentenció.