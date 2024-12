La cantante Pamela Franco finalmente se pronunció sobre las comparaciones que han surgido en torno a su imagen en el videoclip del tema ‘El amor de su vida’ de la Orquesta Candela, protagonizada por Pamela López, esposa de su novio, Christian Cueva. En el clip musical, un personaje con rasgos físicos similares a Franco aparece como la "tercera en discordia" en una historia de amor, lo que ha desatado polémica entre los seguidores. Además, la intérprete de ‘diles’ comentó sobre los rumores del posible debut de López como cantante de cumbia, lo que abriría la puerta a una inesperada rivalidad en los escenarios.

Pamela Franco se pronuncia sobre el futuro musical de Pamela López

Pamela López ha dejado entrever su próximo lanzamiento como cantante de cumbia, respaldada por dos grandes figuras del género: Marisol y Leslie Shaw. Ante estas reveladoras pistas, los medios no tardaron en buscar la reacción de Pamela Franco, actual pareja del Christian Cueva y cantante reconocida en el mismo género musical. “Está bueno, está bueno, el trabajo siempre es bueno y chévere. Yo no tengo que desearle nada a nadie, pero el trabajo siempre es bienvenido para todos”, dijo la cantante de 36 años.

Por otra parte, Pamela Franco tomó con humor las supuestas indirectas que López le habría enviado en el videoclip que grabó con la orquesta candela. “Que les vaya bien, ¿no? Conozco a la Orquesta Candela, he tenido oportunidad de poder hacer música y lo respeto y les deseo a todos mis colegas y compañeros musicales, que les vaya súper bien”, dijo la artista.

Pamela Franco habló sobre el papel de padre de Christian Cueva

Durante una reciente entrevista, Pamela Franco vivió un tenso momento cuando un reportero insinuó que Christian Cueva habría descuidado a los hijos que tiene con Pamela López. Sin ocultar su incomodidad, la cantante respondió con firmeza: “Tú no sabes. A veces lo que se ve por fuera no siempre es así. También me han dicho que yo soy una mala mamá y nadie sabe cómo yo soy”, expresó, dejando claro su rechazo ante las especulaciones.