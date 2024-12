Pamela López, quien ha sido protagonista de titulares por su relación con el futbolista Christian Cueva, ha dado un paso inesperado en su carrera artística al protagonizar el videoclip de la Orquesta Candela para la canción 'El amor de su vida'. El lanzamiento, que se estrenará el 14 de diciembre, ha generado gran revuelo debido a las claras similitudes con su vida personal.

En los adelantos del videoclip, se observa una recreación de momentos de su matrimonio con Cueva, destacando una escena donde se edita una foto de boda, en la que Victor Yaipén Jr., líder de la orquesta, reemplaza al futbolista. Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí, ya que el video también parece hacer referencia a otros aspectos de la vida personal de Pamela.

Pamela López protagoniza nuevo videoclip de la Orquesta Candela

En la trama, uno de los integrantes de la orquesta interpretaría a un nuevo personaje que, según los rumores, representaría a Luis Fernando Rodríguez, amigo cercano de Pamela. Aunque ambos han sido captados en varias ocasiones juntos, nunca han confirmado públicamente una relación romántica, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su vínculo. Además, el videoclip muestra cómo este personaje se convierte en el 'nuevo paño de lágrimas' de Pamela, lo que ha llevado a más suposiciones sobre su relación.

El videoclip no solo se inspira en hechos recientes, sino que también hace referencia a momentos de la relación de Pamela con Christian Cueva. Una de las escenas tiene un claro paralelismo con un video que Pamela compartió con los medios hace meses, donde narraba un episodio de su matrimonio. En ese video, se veía cómo Cueva quería salir de fiesta, pero Pamela intentaba impedirlo, una situación que se refleja en el videoclip de la Orquesta Candela, generando aún más especulación sobre la influencia de la vida real en la producción.

Magaly Medina y las críticas al videoclip

El lanzamiento del videoclip no ha estado exento de críticas. Magaly Medina no dudó en cuestionar tanto la actuación de Pamela López como la trama del video. La periodista calificó la actuación de Pamela como "verde", sugiriendo que aún le falta experiencia en este ámbito. Además, Magaly cuestionó la coherencia del videoclip, alegando que la historia que se presenta en el video no guarda relación con la letra de la canción, y criticó la evidente mezcla de la realidad personal de Pamela con la ficción del videoclip.

Por otra parte, para preparar a Pamela para su papel, la Orquesta Candela reveló que contrató a una couch para ayudarla en su actuación. A pesar de su falta de experiencia en el mundo de los videos musicales y la actuación, la producción se aseguró de brindarle la orientación necesaria para que desempeñara su papel de manera convincente. Según 'Magaly TV, la firme', Pamela cobró S/.20.000 por su participación en el videoclip, lo que añade más detalles a esta interesante incursión en su carrera.