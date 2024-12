En unas recientes declaraciones para 'Magaly TV, la firme', Pamela Franco se enfrentó a un incómodo momento cuando un periodista cuestionó el rol de padre de Christian Cueva, generando un tenso intercambio. La intérprete de 'Dile la verdad' no dudó en responder con contundencia, dejando claro que no permitiría comentarios infundados sobre el futbolista, quien se ha visto envuelto en rumores sobre su situación familiar.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Cueva?

El momento más tenso de la entrevista ocurrió cuando el reportero insinuó que Christian Cueva habría descuidado a sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. Ante esto, Pamela respondió visiblemente molesta: “Tú no sabes. A veces lo que se ve por fuera no siempre es así. También me han dicho que yo soy una mala mamá y nadie sabe cómo yo soy”. La cantante resaltó que no se deben emitir juicios sin conocer la realidad completa y pidió abordar estos temas con responsabilidad.

Pamela Franco aclara situación con Christian Domínguez

En relación con su propia experiencia familiar, Pamela Franco también se refirió al régimen de visitas de Christian Domínguez, padre de su hija. Explicó que el líder de la Gran Orquesta Internacional tiene plena libertad para ver a la pequeña cuando lo desee. “Él no tiene un régimen de visitas, es libre de ver a su hija cuando quiera. Cuántas veces lo haga, eso ya no depende de mí”, afirmó Franco.

Asimismo, enfatizó que desea que su menor hija tenga una relación cercana con los hermanos por parte de su padre, asegurando que siempre priorizará su felicidad y bienestar. “Nunca voy a impedir que mi hija sea feliz y se rodee de quienes la aman”, concluyó.