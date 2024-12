La cantante de cumbia Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una polémica relacionada con su hija, fruto de su relación con el también cantante Christian Domínguez. Según trascendió, Franco habría sido acusada de no permitir que la menor comparta momentos con su hermana mayor de 16 años (Camila Domínguez, hija de Christian y Melani Martínez), lo que ha desatado un aluvión de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Ante las críticas y rumores, la novia de Christian Cueva decidió romper su silencio para aclarar la situación y expresar su postura sobre si su expareja, Domínguez, tiene acceso a la niña. Con firmeza, Franco manifestó su versión de los hechos, buscando dejar en claro los términos de convivencia familiar y desmentir algunas de las afirmaciones que han circulado en los medios

Pamela Franco aclara que Christian Domínguez puede ver a su hija cuando desee

En la más reciente edición del programa 'Todo se Filtra', se presentó una revelación que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo peruano. Durante la transmisión, se expuso un inesperado mensaje de la hija mayor de Christian Domínguez, quien afirmó que no se le permitía visitar a su hermana menor, fruto de la relación del cantante con Pamela Franco.

El programa también emitió un video que muestra a Franco aparentemente manteniendo su distancia de la menor, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y alimentó la polémica en torno a la relación entre ambas familias. "Yo creo que el indicado ahí es su papá en hablar porque es una menor", compartió la cantante en un principio. "Él (Domínguez) no tiene régimen de visita, él está libre de ver a su hija cuando él quiera. Es más, no puse régimen de visita por el tema de tipo de trabajo que tenemos ambos, entonces es bien complicado y él va a verla cuando él quiera. Ahora, cuantas veces vaya o no ya dependerá de él", sentenció.

"Si ustedes recuerdan, cuando yo mantenía una relación con él, la que ha sido artífice de que sus hijos y que toda la familia esté unida he sido yo. Entonces ahora no va a cambiar eso, mi hija tiene su familia por parte de papá y yo respeto eso y quiero que mi hija quiera a sus hermanos, que se vinculen, pero dada la situación ya no va a depender de mí sino de su papá. Yo nunca voy a pedir que mi hija sea feliz y que se rodee de gente que la ama, que mejor que su familia", aclaró la novia de Cueva.