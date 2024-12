Pamela Franco rompió su silencio tras las recientes imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', donde se vio a Christian Cueva, su pareja, en un estado aparentemente ebrio durante un concierto en el que ambos cantaron juntos. En el episodio del lunes 16 de diciembre, Magaly Medina expuso este comportamiento, generando especulaciones sobre la incomodidad que dicha situación habría causado en Pamela. Sin embargo, la cantante decidió aclarar los hechos y brindar su versión de lo ocurrido, poniendo fin a los rumores y dejando claro su perspectiva sobre el tema.

En declaraciones exclusivas para el programa de Magaly Medina, Pamela Franco admitió que el exfutbolista de Cienciano había bebido durante el evento, pero destacó que lo más importante para ella es ver a su pareja feliz, minimizando cualquier interpretación negativa de la situación. "Más allá de las copitas o no, a él le gusta eso y a mí me gusta que disfrute, me gusta verlo feliz", señaló la cantante peruana.

Pamela Franco confirma estado de ebriedad de Christian Cueva en reciente concierto

En su intervención, Pamela Franco dejó en claro que la actitud de Christian Cueva durante el concierto no representó un problema para ella, enfatizando que valora más la felicidad de su pareja que las interpretaciones externas que puedan surgir. Además, la cantante explicó el contexto de la reunión, destacando que se trataba de un evento especial en Trujillo, donde ambos compartían con seres cercanos.

"No molesta, voy a ser franca, a mí no me molesta, a mí me gusta verlo feliz y ustedes no saben la reunión que era. Era en Trujillo, su gente y él disfruta, yo estoy feliz por él, sé cómo es esto, la gente graba y es inevitable, se malinterpreta. No me molestó", acotó la expareja de Christian Domínguez.