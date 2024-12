Mark Withers, reconocido actor de televisión con una destacada trayectoria en series como 'Stranger Things' y Dynasty, falleció a los 77 años tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. Su hija, Jessie Withers, compartió la noticia y resaltó la fuerza y dignidad con las que enfrentó su enfermedad.

El actor Mark Withers, reconocido por su participación en icónicas series, perdió la vida el 22 de noviembre a los 77 años. Según declaraciones de su hija, Jessie, la estrella de cine afrontó su enfermedad con valentía y dignidad, dejando una huella imborrable tanto en su vida personal como profesional. “El talento y compromiso de mi padre con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual”, expresó en un comunicado a Variety.

A lo largo de su carrera, Withers demostró su capacidad para dar vida a personajes inolvidables. Aunque su papel en Stranger Things fue breve, como el forense Gary, su contribución fue clave para el desarrollo de la trama en la primera temporada de la exitosa serie de Netflix.

¿Quién fue el actor Mark Withers?

Mark Withers inició su carrera como actor al protagonizar campañas publicitarias nacionales para marcas como McDonald’s, Folger’s Coffee y American Airlines. Más tarde, dio el salto a la televisión con roles destacados, como Ted en Dynasty y Locke en 'Days of Our Lives'. Su trayectoria incluye participaciones en series como 'Wonder Woman', 'Magnum PI', 'Remington Steele', 'Dallas' y 'Matlock'.

Tras un breve retiro en la década de 1990, regresó a la televisión con apariciones en producciones como 'Frasier', 'The King of Queens', True Blood y 'Sense8'. Mark Withers será recordado no solo por su versatilidad actoral, sino también por la calidez y profesionalismo que caracterizaron su carrera en Hollywood.