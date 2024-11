Se sabe que desde hace días se ha creado una gran polémica entre Cristian Zuárez y Magaly Medina, que parece que seguirá dando de qué hablar. En medio de esta controversia, Laura Bozzo se ha unido para defender a su expareja, lo que ha ocasionado diferentes reacciones en las redes sociales.

Laura Bozzo prefiere defender a Cristian Zuárez



Luego de que Magaly Medina criticara duramente a Cristian Zuárez por querer llamar la atención al recibir un premio Martín Fierro que le pertenece a los comediantes de ‘Hablando Huevadas’, el argentino ha arremetido contra la periodista. Desde hace días, ambos se lanzan contundentes dardos frente a cámaras, mostrando una gran rivalidad.



Sin embargo, nadie se hubiera imaginado que Laura Bozzo se pronunciaría en medio de esta polémica para defender a Cristian Zuárez después de que lo tildaron como ‘mantendo’. Por ello, la conductora se comunicó con su expareja a través de una llamada, cuando él estaba siendo entrevistado por ‘Amor y fuego’.

“Hay que ser honesto en esta vida. Toda la música del programa la hiciste tú. Todos aquellos que están hablando esas idioteces no conocen a Laura Bozzo, ni te conocen (...) Tú tenías un sueldo en Televisa alrededor de 10 mil dólares, has tenido mucho dinero que has ganado en Telemundo”, resaltó la presentadora.

Cristian Zuárez lanza dardo a Magaly Medina



Posteriormente, Cristian Zuárez volvió a reprochar los comentarios de Magaly Medina, después de que la ‘Urraca’ dejara entrever que él sería una mala persona. El argentino dejó en claro que su actual esposo mantiene una buena relación con Laura Bozzo.



“Tengo una buena relación con Laura, ella con mi esposa, mira, están hablando como si fueran amigas de toda la vida. Eso demuestra lo que soy yo. Si yo fuera una mala persona, una persona que hubiera hecho cosas malas con Laura y todos los calificativos que me dio esta mujer Magaly Medina, no pasarían estas cosas”, sentenció al respecto.

Antes de concluir, Cristian Zuárez mencionó que desconoce por qué Magaly Medina sigue menospreciándolo: “No sé por dónde viene la cosa, su odio a mi persona”.