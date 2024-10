Laura Bozzo, reconocida conductora de televisión peruana que reside actualmente en México, sorprendió con una impactante declaración durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego'. La abogada reveló la posibilidad de postularse como candidata a la presidencia del Perú en las elecciones de 2026. Este anuncio llega en un momento delicado para el país, marcado por un Paro Nacional y una creciente preocupación por la inseguridad y las extorsiones.

¿Laura Bozzo postulará a la presidencia de la República?

En conversación con Rodrigo González, conductor del programa 'Amor y Fuego', Laura Bozzo dejó entrever que considera su candidatura a la presidencia de la República como una forma de retribuir a su país después de haber vivido muchos años fuera, estableciéndose en México, donde ha continuado con su carrera televisiva.

"Quizá me animo, yo me animo y me voy para allá a hacer algo de diferencia porque creo que ya he llegado tan lejos en otros lados, que quizá es momento de que vuelva a mi país a dar todo lo que he logrado y quizá podría presentarme a las elecciones presidenciales", expresó Bozzo.

"Me lo merezco, porque me he fajado el alma trabajando, porque he demostrado que soy una peruana que ha logrado todo lo que ha querido en España y todo el mundo. Que no necesito de la política y yo solita me hago mi dinero y por qué no devolverle al Perú todo lo que hizo por mí", declaró Laura Bozzo durante la entrevista.

Aunque hasta el momento su candidatura no ha sido confirmada oficialmente, sus declaraciones generaron revuelo entre los seguidores del programa y los usuarios en redes sociales. Aunque el más impactado terminó siendo el propio Rodrigo González, que se mostró impactado con las aspiraciones políticas de la presentadora de Televisa.

Laura Bozzo defiende a Andrés Hurtado y expone a Magaly Medina

Durante la misma entrevista con 'Amor y Fuego', Laura Bozzo también aprovechó la oportunidad para defender públicamente a Andrés Hurtado. El popular Chibolín quien se encuentra en prisión preventiva por los cargos de tráfico de influencias y cohecho activo, fue objeto de críticas en los medios, y la abogada intervino en su defensa, pidiendo que se presenten pruebas antes de juzgarlo.

Asimismo, hizo una revelación que involucra a la periodista Magaly Medina. Según Bozzo, Andrés Hurtado le habría pagado los pasajes a la 'Urraca' y a su esposo, Alfredo Zambrano, para que asistieran a los Premios Martín Fierro en Miami, lo que ha añadido otra capa de controversia al caso.

Laura Bozzo se mostró solidaria con el mal momento de Andrés Hurtado y reveló que es su amigo. Foto: composición LR/Instagram Laura Bozzo/difusión

Resumen: Laura Bozzo afirma que podría postular a la presidencia de la República