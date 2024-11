Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, no pudieron evitar hablar sobre la relación que ahora mantienen Christian Cueva y Pamela Franco. La pareja fue vista en una conocida emisora radial, donde aprovecharon para promocionar su nueva canción, ‘El Cervecero’. Durante su aparición, no dudaron en mostrar su complicidad y afecto, luciéndose cariñosos mientras se tomaban de la mano.

En medio de este escandaloso romance, los presentadores no dudaron en indagar EN VIVO sobre los datos personales tanto del futbolista como de la cantante de cumbia. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron la diferencia de edad entre ambos, quedando totalmente en shock al enterarse de que Pamela Franco es mayor que Christian Cueva.

‘Peluchín’ y Gigi no pueden creer que Franco sea mayor que Cueva

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, transmitida el viernes 8 de noviembre, se vivió un momento curioso cuando ‘Peluchín’ y Gigi Mitre analizaron el rostro de Pamela Franco y Christian Cueva para adivinar su edad. "¿Cuántos años tiene Pamela Franco? Treinta y pocos", comentó inicialmente Rodrigo González, mientras que su compañera, añadió: "Claro, debe tener treinta y tantos, aunque parece más", dijo.

Luego, la producción de Willax Televisión reveló que la intérprete de ‘Diles’ tiene 36 años. "Chibola, pero no tan chibola... Esa gente que se hace tanto ya no tiene edad físicamente", comentó la conductora, sorprendida por su apariencia. Al rato, se conoció que el futbolista Christian Cueva tiene 32 años. "¡¿Qué?!", exclamó ‘Peluchín’, totalmente consternado al no creer de ese dato en un principio: "¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero 32... Recuerdo que cuando me lo contaron me quedé impresionado, y ahora me ha vuelto a impresionar, ¡no puedo creerlo!", concluyó.

Además, la producción del programa comunicó que este 23 de noviembre, el futbolista nacional cumplirá 33 años. "El mismo día de la primera comunión de su hija", compartió Gigi

Christian Cueva se muestra muy cariñoso con Pamela Franco durante entrevista

Christian Cueva y Pamela Franco fueron invitados a la emisora radial Radiomar para promocionar su canción ‘El Cervecero’. Durante la entrevista, el futbolista sorprendió al decir: "Estoy en el mejor momento de mi vida". Esta declaración refleja el bienestar personal que el deportista experimenta actualmente, habiendo encontrado un equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal, a pesar de las polémicas con su aún esposa, Pamela López.

Durante la conversación, Cueva y Franco se mostraron muy cercanos, tomados de la mano en varios momentos. El popular ‘aladino’ expresó abiertamente su satisfacción con el momento que está viviendo, una emoción que Pamela respaldó al destacar la facilidad con la que Cueva se integró al mundo de la música: "Él no necesita consejos, ¡él se avienta nomás!", comentó entre risas, resaltando lo bien que el futbolista se adaptó al proceso creativo de la canción.