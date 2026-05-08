Precio del dólar en Perú HOY, viernes 8 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 8 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, viernes 8 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar HOY , 8 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,465 la compra y S/3,470 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de mayo?

BBVA

Compra: S/3,378

Venta: S/3,544

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación