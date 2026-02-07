HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, sábado 7 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Precio del dólar hoy, sábado 7 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 7 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de febrero?

BBVA

  • Compra: S/3.292
  • Venta: S/3.446

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.3100
  • Venta: S/3.4200

Scotiabank

  • Compra: S/3.320
  • Venta: S/3.448

