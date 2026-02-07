Precio del dólar en Perú HOY, sábado 7 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 7 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de febrero?
BBVA
- Compra: S/3.292
- Venta: S/3.446
Banco de la Nación
- Compra: S/3.3100
- Venta: S/3.4200
Scotiabank
- Compra: S/3.320
- Venta: S/3.448
