Precio del dólar en Perú HOY, viernes 30 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, 30 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, 30 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 30 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,350 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3070
  • Venta: S/3,3810

BBVA

  • Compra: S/3.2859
  • Venta: S/3.3999

Scotiabank

  • Compra: S/3.3000
  • Venta: S/3.3800

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.2900
  • Venta: S/3.4000
