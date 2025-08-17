HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 17 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, domingo 17 de agosto, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 17 de agosto de 2025
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 17 de agosto de 2025 | Foto: Composición LR.

Revisa el precio del dólar para HOY, domingo 17 de agosto. La cotización del tipo de cambio llega a los S/3,540 la compra y S/3,570 la venta en el mercado paralelo, según la web cuantoestáeldolar.pe.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,551
  • Venta: S/3,566

Interbank 

  • Compra: S/3,515
  • Venta: S/3,610

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,500
  • Venta: S/3,630

BBVA

  • Compra: S/3,460
  • Venta: S/3,637

Scotiabank

  • Compra: S/3,537
  • Venta: S/3,579

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/ 3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/ 3,75 y S/ 3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/ 3,75 y S/ 3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/ 3,76 por dólar en febrero a S/ 3,75 en marzo.

