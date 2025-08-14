Precio del dólar en Perú HOY, jueves 14 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio del dólar para HOY, jueves 14 de agosto. La cotización del tipo de cambio llega a los S/3,530 la compra y S/3,550 la venta en el mercado paralelo, según la web cuantoestáeldolar.pe. Por otra parte, el Banco Central de Reserva (BCRP) indica que el dólar cerró en S/3,520 el último 11 de agosto.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 14 de agosto?

Banco de la Nación

Compra: S/3.470

Venta: S/3,600

BCP

Compra: S/3.523

Venta: S/3,539

BBVA

Compra: S/3,439

Venta: S/3,627

Interbank

Compra: S/3,490

Venta: S/3,585

Scotiabank

Compra: S/3,510

Venta: S/3,549.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.