Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 13 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, miércoles 13 de agosto, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 13 de agosto de 2025.
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 13 de agosto de 2025. | Foto: Composición LR.

Revisa el precio del dólar para HOYmiercoles 13 de agosto. La cotización del tipo de cambio llega a los S/3,510 la compra y S/3,540 la venta en el mercado paralelo, según la web cuantoestáeldolar.pe. Por otra parte, el Banco Central de Reserva (BCRP) indica que el dólar cerró en S/3,520 el último 11 de agosto.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de agosto?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.470
  • Venta: S/3,600

BCP

  • Compra: S/3.523
  • Venta: S/3,539

BBVA

  • Compra: S/3,439
  • Venta: S/3,627

Interbank

  • Compra: S/3,490
  • Venta: S/3,585

Scotiabank

  • Compra: S/3,510
  • Venta: S/3,549.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

