AFP chilenas afrontan pérdidas de US$7.700 millones por apuestas a tasas de interés de EE.UU.

Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una rentabilidad negativa de 10,4%.

Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una rentabilidad negativa de 10,4%. Composición LR/IA

Las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile afrontan pérdidas por US$7.700 millones en sus posiciones en derivados vinculados a tasas de interés extranjeras, según cifras de la Superintendencia de Pensiones citadas por Bloomberg. Hace un año, esas operaciones registraban una ganancia de US$1.400 millones, pero el cambio en las condiciones financieras de Estados Unidos revirtió su valoración.

Las AFP incrementaron durante los últimos dos años su exposición a contratos que buscaban generar beneficios si las tasas de interés estadounidenses continuaban bajando. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de ese país redujo el valor de esas posiciones y complicó la salida de una estrategia que inicialmente había favorecido los resultados de los fondos.

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Las siete administradoras gestionan activos por aproximadamente US$229.000 millones. Parte de su exposición se concentra en los swaps, instrumentos financieros mediante los cuales las partes intercambian pagos calculados con tasas de interés fijas y variables. En las operaciones descritas por Bloomberg, las AFP recibían pagos asociados a una tasa fija y asumían pagos vinculados a una tasa variable.

La cifra de US$7.700 millones corresponde al saldo negativo de estas posiciones a valor de mercado. No equivale necesariamente al monto definitivo que perderán las administradoras una vez que cierren todos los contratos, aunque deshacerlos en las actuales condiciones puede obligarlas a asumir costos.

Nuevos límites obligan a reducir posiciones

El deterioro coincide con la entrada en vigor de nuevas restricciones regulatorias. La Superintendencia de Pensiones estableció límites al riesgo asociado a las operaciones con derivados, con exigencias que comenzarán a aplicarse el 4 de noviembre de 2026. Las AFP deben ajustar sus posiciones de manera progresiva para cumplir con esas disposiciones.

En declaraciones a La República, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el regulador chileno no permitió que las administradoras esperaran dos o tres años para que sus inversiones recuperaran valor y que les exigió modificar la modalidad de sus operaciones. Su interpretación apunta a la presión que enfrentan los fondos para corregir sus posiciones en un escenario desfavorable.

Por su parte, la Superintendencia señaló a Bloomberg que las administradoras ya habían ajustado una parte significativa de las posiciones que excedían los nuevos límites. También indicó que las AFP tienen la responsabilidad de gestionar el cumplimiento de las reglas considerando los intereses de sus afiliados.

Las nuevas reglas también fijan un límite a las pérdidas que podrían generar estas operaciones en escenarios adversos. Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, la exposición máxima permitida equivale al 3% del valor de los fondos A y B, al 2,5% del fondo C y al 2% de los fondos D y E. Estos porcentajes reflejan pérdidas potenciales calculadas bajo situaciones de estrés financiero, no pérdidas que ya se hayan producido.

Además, las AFP deben contar con suficientes activos líquidos para responder a posibles solicitudes de garantías vinculadas a estos contratos. La normativa también exige mecanismos para reducir el riesgo de que la otra parte de una operación incumpla sus obligaciones. Con ello, el regulador busca limitar tanto el impacto de movimientos desfavorables del mercado como los problemas de liquidez que podrían surgir.

El fondo E acumula una caída de 10,4%

El impacto también coincide con retrocesos en los multifondos chilenos. Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una rentabilidad negativa de 10,4%. Solo en septiembre cayó 4,9%, según cifras del regulador citadas por Bloomberg.

En ese mismo mes, los fondos C y D registraron retrocesos de 3,1% y 4,2%, respectivamente. Estas variaciones no pueden atribuirse exclusivamente a los derivados, pues la rentabilidad de cada cartera también depende del desempeño de otros activos financieros.

La estrategia había ofrecido resultados favorables en un escenario previo. Según Bloomberg, contribuyó a que los fondos E registraran una ganancia promedio de 7,5% durante 2025, su mejor resultado anual desde 2022. El cambio posterior en las condiciones del mercado dejó a las administradoras expuestas a un costo mayor para cerrar parte de sus posiciones.

El caso de Chile también es relevante para Perú porque AFP Habitat opera en ambos mercados. Sin embargo, las pérdidas reportadas por las administradoras chilenas no permiten concluir que la AFP peruana haya tenido el mismo resultado.