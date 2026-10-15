AFP peruanas: el 48,9% de los fondos está invertido en el exterior, ¿pueden sufrir pérdidas como en Chile?

Según el BCRP, en agosto de 2026, los fondos mutuos internacionales representaban el 41,6% de las inversiones de las AFP peruanas, mientras que los títulos de deuda extranjeros equivalían al 4%.

Según el BCRP, en agosto de 2026, los fondos mutuos internacionales representaban el 41,6% de las inversiones de las AFP peruanas, mientras que los títulos de deuda extranjeros equivalían al 4%. Composición LR/Andina

En agosto de 2026, el 48,9% de la cartera de inversiones de las AFP peruanas estaba colocado fuera del país, según estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), elaboradas con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, esta exposición y los vínculos empresariales entre las administradoras de ambos países hacen difícil descartar repercusiones de lo ocurrido en Chile.

“Yo no creo que si se afecta tanto a AFP chilenas, las AFP peruanas no sufran algún tipo de consecuencias. Lo veo casi imposible”, sostuvo García Belaunde en entrevista con La República. El exparlamentario afirma que ambas administradoras comparten políticas y objetivos de inversión, y resaltó que una AFP chilena tiene presencia en Perú. No obstante, esa conexión no demuestra que las carteras de ambos países mantengan las mismas posiciones financieras.

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La exposición internacional de los fondos peruanos se da en un contexto de ampliación de los límites de inversión. La Ley N.° 32428 elevó de 50% a 80% el tope legal para colocar recursos en el exterior, mientras que el límite operativo fijado por el BCRP se situó en 51% desde julio de 2026.

La inversión efectiva en el exterior (48,9%) está casi en el límite operativo del BCRP (51%)

Las apuestas financieras que afectaron a las AFP chilenas

En Chile, el deterioro estuvo relacionado con derivados vinculados a las tasas de interés. Las posiciones de las AFP pasaron de una valoración positiva de US$1.400 millones un año antes a una negativa de US$7.700 millones en septiembre de 2026, según cifras de la Superintendencia de Pensiones citadas por Bloomberg. Las administradoras habían tomado posiciones que se beneficiarían de una reducción de las tasas estadounidenses, pero el aumento de los rendimientos de los bonos perjudicó el valor de esos contratos.

García Belaunde cuestiona que una proporción importante del ahorro previsional peruano se coloque en mercados extranjeros. “De cada sol peruano que tú ahorras, la mitad se va afuera”, afirmó. La frase refleja su crítica a la orientación de las inversiones, aunque el dato oficial del 48,9% corresponde a la cartera total colocada fuera del país y no exclusivamente a Estados Unidos.

Qué riesgos afrontan los fondos peruanos

El Mg. Mario Vergara Silva, docente de posgrado de ESAN, sostiene que las AFP peruanas no están expuestas directamente a las operaciones que originaron el deterioro chileno. Según explicó, la regulación peruana establece condiciones para utilizar derivados con fines como la cobertura de riesgos y la gestión de las carteras previsionales. La diferencia regulatoria y las estrategias empleadas impiden asumir que las administradoras peruanas hayan replicado las mismas apuestas financieras.

Sin embargo, esa distinción no elimina el riesgo asociado a los activos extranjeros. En agosto de 2026, los fondos mutuos internacionales representaban el 41,6% de las inversiones de las AFP peruanas, mientras que los títulos de deuda extranjeros equivalían al 4%, según estadísticas del BCRP. Una caída de las bolsas puede reducir el valor de las inversiones en acciones y fondos; a su vez, un aumento de los rendimientos de los bonos puede disminuir el precio de títulos ya emitidos. El impacto depende de la composición de cada cartera y de la evolución de esos activos.

García Belaunde plantea, además, reducir las comisiones y otros costos que afrontan los afiliados. “Lo que sí está bajo la esfera de ellos es cobrarte menos por tu aporte”, sostuvo. Su propuesta apunta a los gastos del sistema previsional, distintos de la rentabilidad de las inversiones: reducirlos no evita las caídas del mercado, pero sí puede disminuir los costos que soportan los aportantes.