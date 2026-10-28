Descubre como el factoring te permite obtener liquidez inmediata para pagar la CTS Las empresas pueden convertir sus facturas pendientes de cobro en capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones laborales, como el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), sin tener que esperar los plazos de sus clientes.

Las micro y pequeñas empresas enfrentan desafíos para la CTS debido a facturas pendientes y plazos de pago prolongados. Foto: difusion.

Las micro y pequeñas empresas enfrentan desafíos para la CTS debido a facturas pendientes y plazos de pago prolongados. Foto: difusion.

Para muchas micro y pequeñas empresas, cumplir con el pago de la CTS representa un desafío para su flujo de caja, especialmente cuando una parte importante de sus ingresos se encuentra en facturas pendientes de cobro. Aunque las ventas sigan avanzando, los plazos de pago de 30, 60 o 90 días pueden dificultar la disponibilidad de dinero para atender obligaciones laborales y otros gastos operativos.

Ante este escenario, el factoring se presenta como una alternativa de financiamiento que permite transformar las facturas por cobrar en liquidez, sin necesidad de esperar hasta su vencimiento. De esta manera, las empresas pueden disponer de capital de trabajo para organizar sus finanzas, cumplir con sus compromisos y mantener sus operaciones en marcha.

Pero ¿cómo funciona el factoring y de qué manera puede ayudar a tu empresa a prepararse para el pago de la CTS?

¿Qué es el factoring y cómo ayuda a pagar la CTS?

El factoring es un mecanismo financiero que permite a las empresas adelantar el cobro de sus facturas pendientes de pago. En lugar de esperar a que sus clientes cancelen las ventas realizadas a crédito, pueden ceder esas facturas a una entidad especializada y recibir anticipadamente una parte de su valor, sujeto a evaluación y a las condiciones del servicio.

Esta alternativa resulta especialmente útil cuando se acercan fechas de pago importantes, como la CTS de mayo y noviembre, y la empresa necesita contar con liquidez para cumplir con sus obligaciones laborales.

Por ejemplo, si una empresa tiene facturas pendientes de cobro por ventas realizadas a otras compañías, puede recurrir al factoring para obtener capital de trabajo y destinarlo al pago de la CTS, así como a otras necesidades operativas. De esta manera, no necesita depender exclusivamente del dinero disponible en caja ni esperar a que sus clientes cumplan con sus plazos de pago.

¿Cómo funciona el factoring para obtener liquidez?

Imagina que tu empresa emitió una factura por S/50,000 a un cliente que pagará dentro de 90 días. Sin embargo, antes de esa fecha debes contar con dinero para pagar la CTS de tus trabajadores, además de cubrir otros compromisos del negocio.

En lugar de esperar los tres meses para recibir el pago, puedes recurrir al factoring para adelantar el cobro de esa factura. Una vez aprobada la operación, recibes anticipadamente el monto acordado, descontando los costos correspondientes al servicio.

Así, puedes disponer de capital de trabajo en el momento que lo necesitas, mientras tu cliente mantiene el plazo de pago pactado. Cuando se concreta el pago de la factura, se completa la operación según las condiciones acordadas.

Con Factoring Prestamype, puedes gestionar el adelanto de tus facturas y convertir tus ventas a crédito en liquidez para afrontar obligaciones como la CTS, pagar a proveedores o cubrir otros gastos de tu empresa.

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Beneficios del factoring de Prestamype

Contar con liquidez suficiente es fundamental para que una empresa pueda cumplir con sus trabajadores sin descuidar sus operaciones. En ese contexto, el factoring ofrece beneficios que pueden ayudar a gestionar mejor el flujo de caja:

Proceso 100% digital y seguro : Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo! Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. Tasas competitivas : Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype cuenta con un simulador que te permite estimar el monto que podrías recibir al adelantar tus facturas. Ingresa, realiza tu simulación y evalúa cómo esta alternativa puede ayudarte a planificar tus próximos pagos.

¿Qué necesitas para hacer factoring con Prestamype?

Si tu empresa tiene facturas pendientes de cobro y necesita liquidez para afrontar sus obligaciones, puedes evaluar el factoring de Prestamype. Para iniciar el proceso, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

El pago de la CTS no tiene por qué convertirse en un problema para la planificación financiera de tu negocio. Si tienes facturas pendientes de cobro, el factoring puede ayudarte a convertirlas en capital de trabajo para atender tus obligaciones laborales y mantener tus operaciones sin depender exclusivamente de los plazos de tus clientes.

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Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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