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¿Ganas el sueldo mínimo o tienes hijos? El monto exacto que sube tu depósito de CTS este mes de noviembre

Las empresas deben depositar la CTS hasta el 16 de noviembre. Los trabajadores deben revisar su liquidación para asegurar que todos los conceptos estén correctamente reflejados.

Además, los empleados con asignación familiar verán un incremento mayor en su CTS, alcanzando hasta S/780,08 para quienes completaron seis meses de trabajo.
Además, los empleados con asignación familiar verán un incremento mayor en su CTS, alcanzando hasta S/780,08 para quienes completaron seis meses de trabajo.Foto: Andina/Composición LR
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El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasó de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre de 2026, modificará el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que recibirán los trabajadores en noviembre. El reajuste también alcanza a quienes perciben asignación familiar, un concepto que forma parte de la remuneración computable para determinar este beneficio.

Para un trabajador del régimen laboral general que gana el sueldo mínimo, completó los seis meses del semestre mayo-octubre y no recibe asignación familiar, el depósito referencial será de S/709,17. Esto representa S/50 adicionales frente al monto que habría obtenido si la remuneración mínima se mantenía en S/1.130. La cifra cambia según los beneficios y las condiciones laborales de cada persona.

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CTS de noviembre: cuánto recibirán los trabajadores que ganan S/1.230 y tienen asignación familiar

Los trabajadores que perciben la RMV y también tienen derecho a asignación familiar recibirán un incremento mayor en su depósito de noviembre. Este concepto equivale al 10% del sueldo mínimo y pasó de S/113 a S/123 con el reajuste de octubre. Al incorporarse en el cálculo de la CTS, eleva el monto que corresponde al trabajador.

En ese escenario, una persona que completó los seis meses del semestre y recibió la gratificación íntegra de julio obtendría una CTS referencial de S/780,08. Antes del aumento salarial, el depósito habría sido de S/725,08, por lo que la diferencia asciende a S/55. En cambio, quienes ganan más de S/1.230, pero reciben asignación familiar, podrían registrar S/5 adicionales en su CTS por el incremento de ese beneficio, siempre que su sueldo básico no haya cambiado.

Depósito de CTS: fecha límite y conceptos que debes revisar en tu liquidación

Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para depositar la CTS, debido a que el día 15 cae domingo. En Lima y Callao, esa fecha coincide con un día no laborable compensable establecido por el Gobierno. Por ello, Cristian Santisteban, CEO de Human Talent Partners, recomienda que los empleadores coordinen los pagos con anticipación para cumplir con la obligación.

Los trabajadores deben revisar la liquidación y comprobar que incluya la remuneración de octubre, la asignación familiar cuando corresponda, la sexta parte de la gratificación de julio y el tiempo efectivamente laborado. Las horas extras, comisiones e inasistencias también pueden modificar el resultado. Los montos mencionados son referenciales y no necesariamente se aplican a quienes pertenecen a regímenes laborales especiales, pues pueden tener reglas distintas. Además, hasta el 31 de diciembre de 2026 se mantiene la posibilidad de retirar el 100% de los fondos acumulados en las cuentas CTS.

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