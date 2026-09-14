Es falso que la actual gobernación de Ayacucho no haya gestionado fondos adicionales al de su presupuesto

En una entrevista publicada en Facebook, el candidato al gobierno regional (GORE) de Ayacucho, Renold Pichardo, del partido político Podemos Perú, señaló que de ganar las elecciones gestionará nuevos fondos del Estado, pues en la presente gestión no se habrían recibido otros recursos además de los que le corresponden a Ayacucho como GORE:

“No sé por qué no se gestionan los fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Solo estamos viendo fondos del gobierno regional de Ayacucho".

Lo que dice Pichardo es falso. La actual gestión regional de Wilfredo Oscorima sí obtuvo al menos S/630 millones de otros fondos además de los que se le asignan a Ayacucho en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Por ejemplo, está el Decreto Supremo N°070-2025-EF , publicado el 16 de abril de 2025, que autorizó una transferencia de S/49 millones a favor del GORE Ayacucho para la continuidad de cinco proyectos de inversión en infraestructura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga:

Distribución realizada con IA de acuerdo al Decreto Supremo N°070-2025-EF

Ministerio de Salud

Según el Decreto Supremo N.° 121-2025-EF , se autorizó la transferencia de más de S/2 millones a favor de los gobiernos regionales de Ayacucho y también Puno para financiar centros de salud. En el caso de Ayacucho, para el centro de salud mental del distrito de Patibamba, provincia de La Mar.

Ministerio de Agricultura

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura transfirió recursos al Gobierno Regional de Ayacucho para asistencia técnica a productores. Mediante el Decreto Supremo N.° 073-2025-EF , se autorizó una transferencia de recursos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica. La finalidad fue financiar acciones de asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos. De acuerdo con la distribución presupuestaria, a Ayacucho le correspondieron aproximadamente S/1,77 millones.

S/580 millones extra para Ayacucho

Una investigación periodística de El Foco determinó que el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte entregó cerca de S/580 millones adicionales al gobierno regional de Ayacucho, dirigido por el gobernador Wilfredo Oscorima. PerúCheck revisó algunas de las obras o proyectos que en el presupuesto institucional de apertura (PIA) no tenían presupuesto, pero que luego fueron incluidas en el presupuesto institucional modificado (PIM).

En 2024, ese fue el caso de la construcción del sistema de irrigación y represa Pallcca en el distrito de Quinua, provincia de Huamanga. A inicios de año, el presupuesto no figuraba en el PIA, pero en el PIM aparece con más de S/2 millones.

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Lo mismo ocurre con la rehabilitación y remodelación de la infraestructura educativa y el equipamiento de la institución educativa Mariscal Cáceres, cuyo PIA no recoge una partida, pero en el PIM figura con S/2,2 millones.

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

Conclusión

Existen decretos supremos del Ministerio de Economía y Finanzas en los que se autorizan transferencias adicionales por al menos S/630 millones para el Gobierno Regional de Ayacucho para centros de salud, instituciones educativas y otros proyectos agrícolas, más allá del presupuesto institucional de apertura que haya tenido la región. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del candidato Renold Pichardo al gobierno regional de Ayacucho por Podemos Perú.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.