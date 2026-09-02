Poder Judicial vuelve a sentenciar a 'Camarada Artemio' a cadena perpetua por el delito de terrorismo

Eleuterio Flores fue sentenciado a una nueva cadena perpetua | Foto: Agencia Andina.

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Eleuterio Flores, conocido como 'Camarada Eleuterio', ha sido condenado a una nueva cadena perpetua por el delito de terrorismo. Flores ya se encontraba recluido en prisión cumpliendo una pena similar por sus actividades como dirigente terrorista y líder de la facción del Huallaga del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las imputaciones contra Flores se dan en el marco del caso seguido tras la emboscada contra cuatro miembros del Ejército Peruano registrada en Tocache, en 1996. El fallo estuvo a cargo de los magistrados Máximo Francisco Maguiña Castro, Reli Jacinto Callata Vega y Helbert Iván Llerena Lezama.

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Además de la cadena perpetua, se estableció que Flores deberá pagar una indemnización de S/20.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Flores se encuentra capturado desde 2012. El excabecilla terrorista fue detenido como parte de la Operación Crepúsculo. Flores integró la organización terrorista fundada por Abimael Guzmán desde la década de 1980.