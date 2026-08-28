Perú tiene 66 proyectos mineros en cartera y expertos advierten qué falta para convertirlos en inversión

La cartera minera del Perú incluye proyectos en distintas etapas que aún deben superar procesos para convertirse en inversiones ejecutadas. | Difusión

La cartera minera del Perú incluye proyectos en distintas etapas que aún deben superar procesos para convertirse en inversiones ejecutadas. | Difusión

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El Perú mantiene una cartera de 66 proyectos de inversión minera que podrían representar nuevas oportunidades para el sector, pero su ejecución dependerá de que avancen los procesos necesarios para convertir esas iniciativas en operaciones concretas. Ese fue uno de los temas abordados durante el XII Congreso Peruano de Valuación y la Cumbre Internacional, que reúne esta semana a representantes vinculados con inversiones, infraestructura, minería y valorización de activos.

El encuentro, organizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP) y la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), colocó sobre la mesa el papel que cumple la valorización de terrenos, empresas, maquinaria e infraestructura en decisiones que involucran a inversionistas, entidades financieras y al propio Estado.

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Durante la primera jornada, el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, sostuvo que el país tiene una oportunidad en el sector minero debido a su diversidad de recursos y planteó la necesidad de avanzar con los proyectos pendientes.

El número mencionado por Benavides coincide con la cartera oficial del Ministerio de Energía y Minas (Minem): su edición 2026 contempla 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos. La cartera comprende iniciativas en distintas etapas relacionadas con exploración, construcción, ampliación u optimización de operaciones mineras.

Los proyectos mineros todavía no equivalen a inversión ejecutada

La existencia de una cartera de proyectos no significa que todas las iniciativas tengan asegurada su construcción ni que el monto de inversión previsto vaya a ejecutarse de manera inmediata. El propio Minem clasifica estos proyectos según diferentes etapas de desarrollo, por lo que existe una distancia entre formar parte de la cartera y llegar a producir.

Esta diferencia es relevante en un contexto en el que la inversión minera viene mostrando un fuerte crecimiento. Entre enero y mayo de 2026, las empresas mineras ejecutaron más de US$2.633 millones, cifra que representó un incremento de 43,6% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero.

El avance se concentró en rubros como infraestructura, exploración y equipamiento minero. Es decir, una parte importante del dinamismo actual corresponde a inversiones en operaciones existentes y proyectos que ya se encuentran en desarrollo, mientras que las nuevas minas requieren atravesar etapas adicionales antes de generar producción.

Benavides sostuvo que el país debería aprovechar su posición entre los principales productores de cobre. Su argumento se relaciona con una tendencia que trasciende al Perú: la demanda de minerales necesarios para redes eléctricas, infraestructura energética y tecnologías asociadas a la transición energética.

Sin embargo, el potencial geológico por sí solo no garantiza una mayor producción. La ejecución de un proyecto minero requiere permisos, estudios, financiamiento, infraestructura y condiciones que permitan su desarrollo. Por ello, el debate sobre la cartera minera también está relacionado con la capacidad del Estado para reducir los tiempos de los procesos sin eliminar las exigencias técnicas y ambientales.

¿Qué papel cumple una tasación en una inversión?

La valorización de activos constituye uno de los componentes menos visibles de una operación de inversión, pero tiene efectos concretos sobre el acceso al financiamiento y la toma de decisiones.

Una tasación puede determinar el valor comercial de un terreno o inmueble, servir como referencia para una operación financiera o establecer el valor de determinados activos utilizados en una transacción. En proyectos de infraestructura también puede intervenir en procesos relacionados con terrenos, servidumbres y otros bienes.

Durante el congreso, el presidente del CTTP, Jorge Villalta Castañeda, señaló que la institución trabaja en la valorización de terrenos, inmuebles y otros bienes utilizados en operaciones comerciales y tributarias.

Miguel Cordano Rodríguez, presidente del Colegio de Valuadores del Perú, sostuvo que la información sobre el valor de un activo es utilizada por inversionistas, entidades financieras, empresas, familias y el Estado para tomar decisiones.

Más allá de los discursos institucionales del evento, este aspecto adquiere importancia cuando una empresa necesita determinar cuánto vale un activo para obtener financiamiento, cuando una entidad pública debe establecer el valor de un bien o cuando un inversionista analiza la viabilidad económica de un proyecto.

Infraestructura y minería concentran parte del debate

Otro de los temas abordados durante la jornada fue la necesidad de evaluar los proyectos de infraestructura de manera integral. Edgar Patiño Garrido, director de la Dirección de Servicios al Inversionista de ProInversión, destacó el papel de las Obras por Impuestos como mecanismo para ejecutar infraestructura pública con participación del sector privado.

El mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos de inversión pública priorizados por entidades del Estado, a cambio del reconocimiento de certificados que pueden ser utilizados para el pago del impuesto a la renta.

El interés por esta modalidad se mantiene en un momento en que el país enfrenta una importante brecha de infraestructura. Su utilización, sin embargo, no elimina los problemas asociados a la planificación, calidad de los proyectos, mantenimiento y capacidad de las entidades públicas para gestionar las obras.

La discusión también alcanzó al transporte urbano. Samuel Daza, alcalde de Ancón, cuestionó que parte de las inversiones en Lima se concentren en grandes intercambios y anillos viales mientras persisten deficiencias en calles, veredas y cruces peatonales.

El planteamiento introduce otra dimensión del debate sobre inversión: no solo importa cuánto se invierte, sino también dónde se asignan los recursos y qué necesidades atienden las obras.

Chancay y la conexión con Asia

La relación entre infraestructura, comercio exterior e inversión también apareció durante el encuentro. Gustavo Pacheco, presidente del Instituto Internacional de Gobierno, destacó la relación económica entre Perú y China y vinculó el desarrollo del puerto de Chancay con las oportunidades comerciales del país.

El terminal portuario de Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024 y cuenta con participación de Cosco Shipping Ports. El proyecto fue concebido como una infraestructura destinada a mejorar la conexión comercial entre Perú, China y otros mercados de Asia.

La relación con China ya tiene además componentes concretos en materia comercial y aduanera. En 2025, la Sunat y la Administración General de Aduanas de China suscribieron una hoja de ruta para mejorar el intercambio electrónico de información y facilitar operaciones de comercio exterior.

En este escenario, Chancay no puede analizarse únicamente como una obra portuaria. Su impacto dependerá también de la infraestructura que conecte el terminal con las zonas productivas, de la capacidad logística y de la generación de nuevas actividades alrededor del puerto.

El reto está después de anunciar la inversión

El contenido del congreso muestra que el debate sobre inversión en el Perú no se limita a identificar proyectos con potencial. La discusión también involucra cómo se valorizan los activos, cómo se financian las obras, qué infraestructura se prioriza y cuánto tiempo toma pasar de una iniciativa a una operación efectiva.

En minería, el tamaño de la cartera oficial ofrece una referencia del potencial disponible. Los 66 proyectos registrados por el Minem están distribuidos en 19 departamentos y abarcan distintas fases de desarrollo.

En paralelo, la inversión minera que ya se ejecuta muestra un escenario distinto: más de US$2.633 millones fueron desembolsados durante los primeros cinco meses de 2026.

La diferencia entre ambos datos marca uno de los principales desafíos para los próximos años: lograr que una mayor cantidad de proyectos pase de las etapas de evaluación y planificación a construcción y producción, sin confundir el tamaño de una cartera con inversión efectivamente ejecutada. Ese proceso será determinante para que el potencial minero y de infraestructura se traduzca en mayor actividad económica, empleo y recaudación.