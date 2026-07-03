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Una fuente de energía inagotable a 200 metros bajo tierra fue descubierta bajo 6 pueblos de España

Un proyecto de geotermia superficial utilizaría el calor del subsuelo para calefacción y agua caliente en beneficio de las comunidades.

España planea aprovechar una nueva fuente de energía ubicada a 200 metros bajo tierra. Foto: Gemini IA
España planea aprovechar una nueva fuente de energía ubicada a 200 metros bajo tierra. Foto: Gemini IA
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En España, seis municipios de la provincia de Tarragona, Cataluña, podrían aprovechar la geotermia para climatizar edificios públicos y privados, según un estudio impulsado con el Fondo de Transición Nuclear, elaborado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) e informado por Diario de Tarragona.

Las perforaciones realizadas a profundidades de entre 100 y 200 metros confirmaron condiciones favorables para desarrollar redes geotérmicas en Ascó, Flix, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Ulldemolins y El Perelló.

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La ventaja de la energía geotérmica

El proyecto se centra en la denominada geotermia superficial, una tecnología que aprovecha la temperatura constante del subsuelo mediante perforaciones de hasta 200 metros. A través de una red de tuberías, el calor se transfiere a bombas de calor que permiten generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para edificios y equipamientos.

Prospecciones de geotermia superficial en el terreno. Foto: Ajuntamente de Flix

Prospecciones de geotermia superficial en el terreno. Foto: Ajuntamente de Flix

Al tratarse de una fuente de energía constante, la geotermia puede complementar otras energías renovables, como la solar y la eólica, además de contribuir a reducir las emisiones y el consumo energético.

El principal obstáculo es el elevado costo de las infraestructuras. Los municipios reconocen que no disponen de recursos suficientes para asumir estas inversiones y prevén recurrir a subvenciones destinadas a la transición energética.

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Un plan que contribuirá a la comunidad

Uno de los proyectos más ambiciosos corresponde a Ulldemolins, donde el estudio plantea la construcción de unos 90 pozos para abastecer 135 edificios y 285 recintos, públicos y privados, lo que permitiría cubrir aproximadamente un tercio del municipio.

En Flix, el alcalde Francesc Barbero destacó que el proyecto permitiría reforzar la resiliencia energética del municipio y señaló que la geotermia actuaría como un factor estabilizador en una zona con importantes variaciones térmicas a lo largo del año. No obstante, la infraestructura tendría un costo cercano a 4 millones de euros.

En Ascó, el estudio concluye que 84 pozos de 120 metros de profundidad permitirían abastecer aproximadamente un tercio del término municipal. Su alcalde, Miquel Àngel Ribes, valoró positivamente la viabilidad del proyecto, aunque reconoció que el costo estimado, de unos 1,5 millones de euros, obliga a buscar fórmulas de financiación.

Montbrió del Camp, situado en una zona con aguas termales asociadas a la Falla del Camp, también presenta un importante potencial geotérmico. Según el estudio, serían necesarios 152 pozos para abastecer 99 bloques y 217 recintos climatizados, con una inversión estimada en 2,8 millones de euros.

En Mont-roig del Camp, el proyecto se concentra en el barrio de La Florida, en Miami Platja, considerado por el ayuntamiento como un entorno idóneo para implantar una red térmica compartida de alta eficiencia debido a la concentración de edificios y equipamientos públicos. Por su parte, El Perelló permanece a la espera de los resultados definitivos del estudio, aunque el consistorio ya ha mostrado interés en desarrollar este modelo de climatización.

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