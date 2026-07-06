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Economía

Convocatoria SBS 2026: abre vacantes para formar especialistas en supervisión financiera

El Programa de Extensión ofrece becas integrales y gastos cubiertos para egresados de Economía, Contabilidad, Ingenierías y carreras afines. Postulaciones cierran el 1 de setiembre.

PEXT SBS ofrece beca completa de estudios y subvención económica.
PEXT SBS ofrece beca completa de estudios y subvención económica. | Composición LR/IA
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la convocatoria nacional para una nueva edición de su Programa de Extensión (PEXT). Esta iniciativa busca captar y formar nuevo talento peruano mediante una especialización de nivel de posgrado en finanzas, regulación y supervisión financiera, orientada a mantener la estabilidad del sistema económico del país.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes del último ciclo y a egresados recientes con destacado desempeño académico. Las especialidades requeridas para postular son: Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y disciplinas afines.

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Beneficios y malla curricular

El programa se desarrollará durante 12 semanas, con una plana docente conformada por especialistas de la SBS y profesores nacionales e internacionales. Los seleccionados recibirán formación en economía, análisis financiero, regulación y gestión de riesgos.

Los beneficios para los participantes incluyen:

Beca integral: cubre el 100% del costo del programa.
Gastos pagados: cobertura de manutención y transporte.
Seguro médico: cobertura contra accidentes durante las clases.

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Con 27 ediciones previas, el PEXT acumula más de 1.000 egresados. En la actualidad, unos 400 de estos profesionales trabajan directamente en la SBS. Además, más del 50% del personal de las áreas de supervisión de la entidad estatal se formó en este programa.

Requisitos

El PEXT está dirigido a egresados y estudiantes universitarios de todo el país que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Pertenecer a una de las siguientes carreras: Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines en universidades del país.
  • Estar cursando el último ciclo de la carrera y finalizar estudios en diciembre del 2026.
  • Haber egresado en los años 2024, 2025 y 2026.
  • Pertenecer, como mínimo, al tercio superior de su especialidad o promoción.
  • Inglés acreditado: TOEIC 780.

Proceso de selección

El proceso consta de cinco etapas consecutivas y eliminatorias.

Examen de competencias y habilidades: esta prueba virtual permitirá medir las aptitudes lógicas, analíticas y habilidades clave para afrontar el nivel de exigencia del programa.

Examen de integridad: prueba estandarizada virtual orientada a evaluar la alineación de los valores y comportamientos asociados con la cultura organizacional y la normativa académica o laboral.

Examen de inglés (TOEIC): prueba estandarizada virtual para medir el nivel de dominio del idioma inglés (comprensión auditiva y de lectura).

Evaluación assessment: es una prueba presencial que agrupa varias competencias y se realiza en un entorno simulado.

Entrevista técnica: la entrevista final se realiza con los líderes de la Superintendencia y se enfoca en evaluar las competencias técnicas y la experiencia aplicada a situaciones del ámbito laboral o académico.

¿Cómo postular?

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal institucional de la SBS, donde están publicadas las bases y el cronograma completo. El plazo máximo para enviar la postulación vence el 1 de setiembre. Para resolver dudas sobre la admisión, la institución habilitó el correo electrónico programadeextension@sbs.gob.pe.

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