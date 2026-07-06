Convocatoria SBS 2026: abre vacantes para formar especialistas en supervisión financiera

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la convocatoria nacional para una nueva edición de su Programa de Extensión (PEXT). Esta iniciativa busca captar y formar nuevo talento peruano mediante una especialización de nivel de posgrado en finanzas, regulación y supervisión financiera, orientada a mantener la estabilidad del sistema económico del país.

La convocatoria está dirigida a estudiantes del último ciclo y a egresados recientes con destacado desempeño académico. Las especialidades requeridas para postular son: Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y disciplinas afines.

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Beneficios y malla curricular

El programa se desarrollará durante 12 semanas, con una plana docente conformada por especialistas de la SBS y profesores nacionales e internacionales. Los seleccionados recibirán formación en economía, análisis financiero, regulación y gestión de riesgos.

Los beneficios para los participantes incluyen:

Beca integral: cubre el 100% del costo del programa.

Gastos pagados: cobertura de manutención y transporte.

Seguro médico: cobertura contra accidentes durante las clases.

Con 27 ediciones previas, el PEXT acumula más de 1.000 egresados. En la actualidad, unos 400 de estos profesionales trabajan directamente en la SBS. Además, más del 50% del personal de las áreas de supervisión de la entidad estatal se formó en este programa.

Requisitos

El PEXT está dirigido a egresados y estudiantes universitarios de todo el país que cumplan con los siguientes requisitos:

Pertenecer a una de las siguientes carreras: Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines en universidades del país.

Estar cursando el último ciclo de la carrera y finalizar estudios en diciembre del 2026.

Haber egresado en los años 2024, 2025 y 2026.

Pertenecer, como mínimo, al tercio superior de su especialidad o promoción.

Inglés acreditado: TOEIC 780.

Proceso de selección

El proceso consta de cinco etapas consecutivas y eliminatorias.

Examen de competencias y habilidades: esta prueba virtual permitirá medir las aptitudes lógicas, analíticas y habilidades clave para afrontar el nivel de exigencia del programa.

Examen de integridad: prueba estandarizada virtual orientada a evaluar la alineación de los valores y comportamientos asociados con la cultura organizacional y la normativa académica o laboral.

Examen de inglés (TOEIC): prueba estandarizada virtual para medir el nivel de dominio del idioma inglés (comprensión auditiva y de lectura).

Evaluación assessment: es una prueba presencial que agrupa varias competencias y se realiza en un entorno simulado.

Entrevista técnica: la entrevista final se realiza con los líderes de la Superintendencia y se enfoca en evaluar las competencias técnicas y la experiencia aplicada a situaciones del ámbito laboral o académico.

¿Cómo postular?

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal institucional de la SBS, donde están publicadas las bases y el cronograma completo. El plazo máximo para enviar la postulación vence el 1 de setiembre. Para resolver dudas sobre la admisión, la institución habilitó el correo electrónico programadeextension@sbs.gob.pe.