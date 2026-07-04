MEF: estado podrá agilizar compras de abastecimiento para atender emergencias

Guía del MEF regula la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras ante crisis o peligros inminentes. | MEF

Guía del MEF regula la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras ante crisis o peligros inminentes. | MEF

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó la 'Guía para el Abastecimiento en Situación de Emergencia', un documento normativo dirigido a los tres niveles de gobierno para regular la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras ante crisis o peligros inminentes. El manual recopila los mecanismos previstos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento con el objetivo de establecer procedimientos estandarizados para los gobiernos regionales, locales y entidades del Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que la normativa integra herramientas de contratación, entre las que destacan los contratos de contingencia. Estos acuerdos permiten asegurar la disponibilidad de recursos de manera preventiva antes de que ocurra un evento adverso. Asimismo, el titular del MEF precisó que las entidades públicas están facultadas para actuar sin esperar una declaratoria oficial de emergencia, siempre que exista el sustento técnico correspondiente que acredite la situación de desastre o peligro inminente.

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Entidades públicas podrán actuar sin declaratoria oficial si cuentan con el respaldo técnico.

Herramientas técnicas de contratación y plazos de regularización

El compendio normativo unifica las alternativas legales disponibles para los operadores públicos según la naturaleza y temporalidad de la afectación:

Procedimiento de selección no competitivo: Flujo práctico de cinco pasos diseñado para la atención inmediata y la contratación directa con proveedores.

Contratos de contingencia: Mecanismos preventivos para asegurar el suministro de bienes o servicios críticos (como transporte o maquinaria) ante eventos inciertos.

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Uso de la plataforma de Perú Compras para agilizar la logística de bienes comunes de primera necesidad.

Proveedores no domiciliados: Habilitación para contratar con empresas extranjeras en caso de desabastecimiento o limitaciones en el mercado local.

La guía detalla además las pautas para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), estableciendo criterios estrictos para el registro en almacén, la distribución física y la trazabilidad de los recursos utilizados con el fin de asegurar el control posterior.

Contexto de aplicación y capacitaciones en el sector público

La difusión de este marco técnico coincide con la declaración del estado de emergencia en 796 distritos de Perú debido al peligro inminente de precipitaciones pluviales vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Ante este escenario, el MEF busca mitigar la paralización de obras de prevención mediante reglas claras que otorguen seguridad jurídica a los funcionarios públicos.

El documento normativo completo y los flujos de toma de decisiones se encuentran disponibles de manera pública en la plataforma del Estado peruano.