Usuarios de AFP Habitat reportan falla en web: no pueden ingresar a sus cuentas para solicitar el octavo retiro

Usuarios reportan que no pueden acceder a su AFP Habitat para enviar la solicitud de retiro. | Foto: Composición LR / Habitat.

La mañana de este martes 11 de noviembre, usuarios reportaron la caída en el portal web de retiro de AFP Habitat. Varios afiliados presentan inconvenientes al iniciar sesión, lo que les impediría continuar con el trámite programado del octavo retiro de AFP 2025.

"Algo salió mal. Ocurrió un error inesperado, estamos trabajando para solucionarlo" es el mensaje que aparece en el portal web cuando se intenta ingresar. En tanto, otros usuarios reportan demoras para poder acceder a su cuenta de retiro de AFP Habitat.

Mensaje de error en la página web de AFP Habitat. | Foto: AFP Habitat

Noticia en desarrollo.