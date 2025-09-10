HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Notas de Prensa

Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

El 31% del total de MYPES en el Perú se ubican en la ciudad capital, le siguen los departamentos de Piura y La Libertad, que agrupan el 7.7% y el 6.1% de las MYPES, respectivamente.

Este evento busca impulsar a las 6.1 millones de micro y pequeñas empresas en Perú. Fuente: Shutterstock.
Este evento busca impulsar a las 6.1 millones de micro y pequeñas empresas en Perú. Fuente: Shutterstock.

“Las MYPES son el motor económico del Perú, y en el BCP estamos dedicados a empoderarlas para que transformen sus visiones en realidades con recursos y capacitaciones gratuitas. Por eso, la Semana Contigo Emprendedor BCP ofrecerá conferencias de expertos del banco, charlas sobre estrategias empresariales y relatos de emprendedores que han elevado sus negocios con éxito”, afirmó José Carlos Callegari, líder del programa Contigo Emprendedor BCP.

Del 4 al 12 de septiembre en Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) viene desarrollando la Semana Contigo Emprendedor BCP, evento que busca visibilizar el gran aporte de las 6.1 millones de micro y pequeñas empresas. La Semana Contigo Emprendedor cuenta un programa que incluye 10 conferencias magistrales, 5 paneles de discusión y la participación de más de 30 expositores entre especialistas y reconocidos empresarios.

De acuerdo con datos de la Enaho 2024, en el Perú, el 99.7% de las empresas son MYPEs, con un total de 6.1 millones de empresas formales e informales operativas. En ese contexto, Lima lidera en la evolución del saldo de crédito MYPE, por regiones, con un 51.1% de los créditos otorgados a MYPEs a nivel nacional, lo que representa un total de S/ 42.8 millones en préstamos. Reconociendo la importancia de este sector para el desarrollo de la economía peruana, el programa Contigo Emprendedor BCP ha desarrollado una agenda donde los emprendedores podrán aprender sobre resiliencia, adaptación, tendencias económicas, entre otras cosas.

“Nuestra meta es brindar a los emprendedores de las herramientas y conocimientos esenciales para que escalen sus negocios al siguiente nivel mediante estrategias empresariales sólidas, una gestión financiera eficiente y la capacidad de adaptarse a mercados en evolución. Estas habilidades son cruciales para los emprendedores de hoy”, agregó Callegari.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden registrarse a través de https://bit.ly/SemanaContigoEmprendedor. Los cupos presenciales están sujetos a aforo, por lo que se recomienda registrarse pronto.

Sobre Contigo Emprendedor BCP:  

Contigo Emprendedor BCP es el programa de educación gratuita que forma parte de la estrategia de sostenibilidad del BCP y tiene como objetivo impulsar los negocios de miles de emprendedores. A través de sus distintas formas de capacitación gratuita, los emprendedores pueden aprender sobre mecanismos de gestión empresarial y herramientas digitales que llevarán sus negocios al siguiente nivel. A la fecha, más de 360,000 emprendedores han participado en este programa. Para más información visite: https://www.viabcp.com/contigo-emprendedor-bcp/

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Advierten limitaciones de la ley que impide despido de los trabajadores con cáncer

Advierten limitaciones de la ley que impide despido de los trabajadores con cáncer

LEER MÁS
CCL: Hasta 90.000 micro y pequeñas empresas podrían cerrar este año por la inseguridad

CCL: Hasta 90.000 micro y pequeñas empresas podrían cerrar este año por la inseguridad

LEER MÁS
De la chacra a Yakarta: cómo las mypes pueden conquistar el mercado halal con el CEPA Perú-Indonesia

De la chacra a Yakarta: cómo las mypes pueden conquistar el mercado halal con el CEPA Perú-Indonesia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

LEER MÁS
UCV lanza campaña para fortalecer la salud mental de sus estudiantes

UCV lanza campaña para fortalecer la salud mental de sus estudiantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Notas de Prensa

El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Huancayo premiará con un departamento al ganador del concurso nacional “Policía soy”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota