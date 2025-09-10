Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

“Las MYPES son el motor económico del Perú, y en el BCP estamos dedicados a empoderarlas para que transformen sus visiones en realidades con recursos y capacitaciones gratuitas. Por eso, la Semana Contigo Emprendedor BCP ofrecerá conferencias de expertos del banco, charlas sobre estrategias empresariales y relatos de emprendedores que han elevado sus negocios con éxito”, afirmó José Carlos Callegari, líder del programa Contigo Emprendedor BCP.

Del 4 al 12 de septiembre en Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) viene desarrollando la Semana Contigo Emprendedor BCP, evento que busca visibilizar el gran aporte de las 6.1 millones de micro y pequeñas empresas. La Semana Contigo Emprendedor cuenta un programa que incluye 10 conferencias magistrales, 5 paneles de discusión y la participación de más de 30 expositores entre especialistas y reconocidos empresarios.

De acuerdo con datos de la Enaho 2024, en el Perú, el 99.7% de las empresas son MYPEs, con un total de 6.1 millones de empresas formales e informales operativas. En ese contexto, Lima lidera en la evolución del saldo de crédito MYPE, por regiones, con un 51.1% de los créditos otorgados a MYPEs a nivel nacional, lo que representa un total de S/ 42.8 millones en préstamos. Reconociendo la importancia de este sector para el desarrollo de la economía peruana, el programa Contigo Emprendedor BCP ha desarrollado una agenda donde los emprendedores podrán aprender sobre resiliencia, adaptación, tendencias económicas, entre otras cosas.

“Nuestra meta es brindar a los emprendedores de las herramientas y conocimientos esenciales para que escalen sus negocios al siguiente nivel mediante estrategias empresariales sólidas, una gestión financiera eficiente y la capacidad de adaptarse a mercados en evolución. Estas habilidades son cruciales para los emprendedores de hoy”, agregó Callegari.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden registrarse a través de https://bit.ly/SemanaContigoEmprendedor. Los cupos presenciales están sujetos a aforo, por lo que se recomienda registrarse pronto.

Sobre Contigo Emprendedor BCP:

Contigo Emprendedor BCP es el programa de educación gratuita que forma parte de la estrategia de sostenibilidad del BCP y tiene como objetivo impulsar los negocios de miles de emprendedores. A través de sus distintas formas de capacitación gratuita, los emprendedores pueden aprender sobre mecanismos de gestión empresarial y herramientas digitales que llevarán sus negocios al siguiente nivel. A la fecha, más de 360,000 emprendedores han participado en este programa. Para más información visite: https://www.viabcp.com/contigo-emprendedor-bcp/