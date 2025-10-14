SUNAT designa nuevos funcionarios en cargos de confianza: conoce quiénes asumirán desde el 14 de octubre

Cristian Contreras, Diana Coci y Fernando Griebenow asumirán distintos roles desde el 14 de octubre. Foto: difusión

Cristian Contreras, Diana Coci y Fernando Griebenow asumirán distintos roles desde el 14 de octubre. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció la designación de nuevos funcionarios en cargos de confianza, según lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 000312-2025/SUNAT, emitida en Lima el 13 de octubre de 2025.

La medida, sustentada en el artículo 3 de la Ley Nº 27594, regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos. En ese marco, la norma faculta al titular de la entidad a designar directamente a quienes ocuparán cargos de confianza no comprendidos en los niveles más altos del Ejecutivo.

La SUNAT consideró conveniente realizar estas designaciones en diversas unidades de organización, en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 27594 y por el literal g) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la institución, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2023-EF.

A partir del 14 de octubre de 2025, asumirán funciones los siguientes funcionarios designados:

Cristian Santiago Contreras Krumbach , como Asesor II en la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas .

, como Asesor II en la . Diana Mariela Coci Otoya , como Gerente Jurídico Administrativa en la Gerencia Jurídico Administrativa de la Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna .

, como Gerente Jurídico Administrativa en la . Fernando Mauricio Griebenow Massone, como Intendente Nacional de Ejecución de Inversiones en la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones.

La resolución fue firmada por Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, superintendente nacional de la SUNAT, con la disposición de registrar, comunicar y publicar los cambios en los canales oficiales correspondientes.