HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴¿Hay PARO mañana 15 DE OCTUBRE? | 'Titulares LR' | Noticiero martes 14 de octubre

Economía

SUNAT designa nuevos funcionarios en cargos de confianza: conoce quiénes asumirán desde el 14 de octubre

La Resolución de Superintendencia Nº 000312-2025/SUNAT oficializa tres designaciones en áreas clave de la administración tributaria y aduanera.

Cristian Contreras, Diana Coci y Fernando Griebenow asumirán distintos roles desde el 14 de octubre. Foto: difusión
Cristian Contreras, Diana Coci y Fernando Griebenow asumirán distintos roles desde el 14 de octubre. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció la designación de nuevos funcionarios en cargos de confianza, según lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 000312-2025/SUNAT, emitida en Lima el 13 de octubre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida, sustentada en el artículo 3 de la Ley Nº 27594, regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos. En ese marco, la norma faculta al titular de la entidad a designar directamente a quienes ocuparán cargos de confianza no comprendidos en los niveles más altos del Ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

lr.pe

La SUNAT consideró conveniente realizar estas designaciones en diversas unidades de organización, en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 27594 y por el literal g) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la institución, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2023-EF.

A partir del 14 de octubre de 2025, asumirán funciones los siguientes funcionarios designados:

  • Cristian Santiago Contreras Krumbach, como Asesor II en la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.
  • Diana Mariela Coci Otoya, como Gerente Jurídico Administrativa en la Gerencia Jurídico Administrativa de la Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna.
  • Fernando Mauricio Griebenow Massone, como Intendente Nacional de Ejecución de Inversiones en la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones.

La resolución fue firmada por Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, superintendente nacional de la SUNAT, con la disposición de registrar, comunicar y publicar los cambios en los canales oficiales correspondientes.

Notas relacionadas
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

LEER MÁS
Gobierno designa a Edward Tovar Mendoza como nuevo jefe de Sunat en reemplazo de Marilú Llerena

Gobierno designa a Edward Tovar Mendoza como nuevo jefe de Sunat en reemplazo de Marilú Llerena

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

LEER MÁS
Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

Puerto del sur del Perú se consolida como hub clave con US$700 millones de inversión: mueve mitad del cobre exportado de nuestro país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Economía

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual, ¿Qué entidades lideran?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025