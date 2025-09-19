HOYSuscripcion LR Focus

Autos

¿Pensando en comprar una moto usada en Perú? Estas 7 claves te ayudarán a evitar fraudes comunes

Adquirir una moto usada puede ser una excelente forma de movilidad económica, pero es vital tener cuidado con los fraudes al comprar. Investiga el mercado y la reputación del vendedor.

Siempre es recomendable formalizar la compra mediante un contrato de compra-venta. Foto: difusión
Siempre es recomendable formalizar la compra mediante un contrato de compra-venta. Foto: difusión

Adquirir una moto usada puede ser una excelente opción para quienes buscan movilidad a un costo accesible. Sin embargo, es fundamental estar alerta ante posibles fraudes que pueden surgir en el proceso de compra. Antes de realizar cualquier transacción, es esencial investigar y conocer el mercado. Esto incluye familiarizarse con los precios promedio de las motos que te interesan y las características que ofrecen. Además, es recomendable verificar la reputación del vendedor, ya sea un particular o un concesionario. La confianza es clave en este tipo de negociaciones.

Una vez que hayas encontrado una moto que te guste, es importantel realizar una revisión exhaustiva del vehículo. Esto incluye verificar el estado general de la moto, así como su documentación. Asegúrate de que el número de serie coincida con el que aparece en los documentos y que no existan deudas o multas pendientes asociadas al vehículo.

PUEDES VER: Vehículos híbridos: ¿cuánto combustible consumen y porqué son más eficientes que los autos convencionales?

lr.pe

Verifica la documentación

Antes de concretar la compra, asegúrate de que la documentación de la moto esté en regla. Esto incluye la tarjeta de propiedad, el SOAT vigente y la revisión técnica. Un vendedor legítimo debe poder presentar todos estos documentos sin inconvenientes.

Realiza una prueba de manejo

Es fundamental probar la moto antes de comprarla. Esto te permitirá evaluar su funcionamiento y detectar posibles problemas mecánicos. Presta atención a ruidos extraños, el estado de los frenos y la respuesta del motor. No dudes en pedir al vendedor que te permita realizar una prueba de manejo en diferentes condiciones.

Investiga el historial del vehículo

Consulta el historial de la moto para asegurarte de que no haya sido robada o involucrada en accidentes graves. Existen servicios en línea que te permiten verificar esta información a través del número de placa o del VIN (número de identificación del vehículo).

Compara precios

Investiga y compara precios de motos similares en el mercado. Esto te dará una idea clara de si el precio que te ofrece el vendedor es justo. Si el precio es significativamente más bajo que el promedio, podría ser una señal de alerta.

Desconfía de ofertas demasiado buenas

Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Los estafadores suelen atraer a compradores con precios muy bajos. Mantén la cautela y no te apresures a cerrar un trato sin haber realizado las verificaciones necesarias.

Pide un contrato de compra-venta

Siempre es recomendable formalizar la compra mediante un contrato de compra-venta. Este documento debe incluir los datos del vendedor, del comprador, la descripción de la moto y el precio acordado. Un contrato protege a ambas partes y puede ser útil en caso de disputas futuras.

Realiza la transferencia de propiedad

Una vez que hayas completado la compra, asegúrate de realizar la transferencia de propiedad en la entidad correspondiente. Esto es fundamental para evitar problemas legales en el futuro y garantizar que la moto esté a tu nombre.

Siguiendo estas siete claves, podrás minimizar el riesgo de fraudes al comprar una moto usada en Perú. Recuerda que la precaución y la investigación son tus mejores aliados en este proceso.

