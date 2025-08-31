HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Notas de Prensa

Petroperú presentó las obras ganadoras del premio Copé

Se reconoció a los autores más destacados de la XXIII Bienal de Cuento y la IX Bienal de Ensayo, reafirmando el rol de la empresa como impulsora de la literatura en el país.

Ganadores del premio Copé. Foto: Difusión.
Ganadores del premio Copé. Foto: Difusión.

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Centro Cultural Petroperú, se entregaron los galardones del Premio Copé 2024, que distinguieron a los ganadores y finalistas de la XXIII Bienal de Cuento y la IX Bienal de Ensayo.

En la categoría cuento, el primer lugar fue obtenido por Luis Fernando Díaz Cáceres con la obra “Dies irae”; el segundo lugar fue para Gerson Rivera Cisneros con “El zorro borracho”; y el tercer lugar fue para Hugo Velazco Flores con “La gula”. En la categoría ensayo, el Copé de Oro fue otorgado a Martín Horna Romero por su obra “La rosa traversa”.

Asimismo, se distinguieron con menciones honrosas a Samuel Enrique Ashcallay Samaniego por “Ofelia” y a Cristian Walter Lindo Pablo por “Intermezzo”. También se reconocieron a 11 finalistas en la categoría cuento, entre los que destacan obras como “Me he acostumbrado a ti como la luz del mundo a la ventana”, “Diles que no me miren”, “Maté a mi hermano” y “El usurpador”, entre otras.

Las obras ganadoras serán publicadas bajo el sello Ediciones Copé y se integrarán al plan de distribución cultural de Petroperú en el 2026, el cual promueve la implementación de bibliotecas en comunidades vulnerables del país.

Los jurados de ambas bienales estuvieron conformados por destacados académicos y críticos literarios de instituciones como la Academia Peruana de la Lengua, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Casa de la Literatura Peruana, junto a representantes de Petroperú.

Durante la actividad, Petroperú presentó la convocatoria de una nueva edición del premio, la XXII Bienal de Poesía y X Bienal de Novela “Premio Copé 2025”, demostración de la continuidad del certamen en el país.

El Premio Copé, organizado por Petroperú desde 1979, es considerado uno de los concursos literarios de mayor prestigio en el Perú y en América Latina. De esta manera la empresa reafirma su rol como promotora de la cultura y la literatura peruana, fomentando el talento de escritores de todo el país y fortaleciendo la identidad nacional a través de las letras.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

LEER MÁS
César Vallejo, Georgette y la dulzura

César Vallejo, Georgette y la dulzura

LEER MÁS
Ariana Macedo y "Soy tierra, soy raíz", una muestra donde maternidad, memoria y tejido se entrelazan como formas de resistencia y sanación

Ariana Macedo y "Soy tierra, soy raíz", una muestra donde maternidad, memoria y tejido se entrelazan como formas de resistencia y sanación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

LEER MÁS
Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

LEER MÁS
UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

LEER MÁS
Una canción que salva vidas

Una canción que salva vidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Notas de Prensa

Universidad Continental y Continental Florida University impulsan el NASA Space Apps Challenge como sponsors oficiales en seis ciudades del Perú

Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota