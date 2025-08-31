Petroperú presentó las obras ganadoras del premio Copé

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Centro Cultural Petroperú, se entregaron los galardones del Premio Copé 2024, que distinguieron a los ganadores y finalistas de la XXIII Bienal de Cuento y la IX Bienal de Ensayo.

En la categoría cuento, el primer lugar fue obtenido por Luis Fernando Díaz Cáceres con la obra “Dies irae”; el segundo lugar fue para Gerson Rivera Cisneros con “El zorro borracho”; y el tercer lugar fue para Hugo Velazco Flores con “La gula”. En la categoría ensayo, el Copé de Oro fue otorgado a Martín Horna Romero por su obra “La rosa traversa”.

Asimismo, se distinguieron con menciones honrosas a Samuel Enrique Ashcallay Samaniego por “Ofelia” y a Cristian Walter Lindo Pablo por “Intermezzo”. También se reconocieron a 11 finalistas en la categoría cuento, entre los que destacan obras como “Me he acostumbrado a ti como la luz del mundo a la ventana”, “Diles que no me miren”, “Maté a mi hermano” y “El usurpador”, entre otras.

Las obras ganadoras serán publicadas bajo el sello Ediciones Copé y se integrarán al plan de distribución cultural de Petroperú en el 2026, el cual promueve la implementación de bibliotecas en comunidades vulnerables del país.

Los jurados de ambas bienales estuvieron conformados por destacados académicos y críticos literarios de instituciones como la Academia Peruana de la Lengua, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Casa de la Literatura Peruana, junto a representantes de Petroperú.

Durante la actividad, Petroperú presentó la convocatoria de una nueva edición del premio, la XXII Bienal de Poesía y X Bienal de Novela “Premio Copé 2025”, demostración de la continuidad del certamen en el país.

El Premio Copé, organizado por Petroperú desde 1979, es considerado uno de los concursos literarios de mayor prestigio en el Perú y en América Latina. De esta manera la empresa reafirma su rol como promotora de la cultura y la literatura peruana, fomentando el talento de escritores de todo el país y fortaleciendo la identidad nacional a través de las letras.

