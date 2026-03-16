Factoring Prestamype es reconocida como la empresa líder de facturas negociables 2025

El factoring se consolida en Perú como una solución clave para más de 60 mil empresas. Fuente: Difusión.

El factoring se consolida en Perú como una solución clave para más de 60 mil empresas. Fuente: Difusión.

Vender y no contar con el dinero de inmediato es una realidad para miles de empresas en Perú. Mientras los clientes pagan a 30, 60 o 90 días, los gastos operativos no se detienen. En ese contexto, el factoring se ha convertido en una herramienta clave para transformar facturas por cobrar en liquidez inmediata.

En un mercado que viene creciendo de manera sostenida, Prestamype ha sido reconocida como la empresa líder de facturas negociables 2025, un hito que consolida su posición dentro del ecosistema financiero peruano.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Un mercado en expansión

El factoring continúa ganando protagonismo en el país. Al cierre del 2025, el monto total de facturas registradas alcanzó los S/52.699 millones, reflejando un crecimiento de 22% frente al 2024.

Prestamype fue reconocida como empresa líder de facturas negociables 2025. Fuente: Difusión.

Más de 60 mil proveedores han negociado facturas en los últimos años, y solo en 2025 más de 30 mil empresas realizaron operaciones activas. Además, más de 10 mil nuevos proveedores se incorporaron al sistema durante el año, confirmando el dinamismo y la creciente adopción de este mecanismo financiero.

Prestamype fue reconocida como empresa líder de facturas negociables 2025. Fuente: Difusión.

Estas cifras evidencian el impacto del factoring como herramienta de inclusión financiera y crecimiento empresarial.

Un reconocimiento que respalda liderazgo

El reconocimiento fue otorgado en la tercera edición del evento +Impacto, organizado por CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) + nuam, holding regional que integra las Bolsas de Santiago, Colombia y Lima.

Este logro es especialmente relevante porque:

Proviene de instituciones clave del mercado de valores.

Evalúa el desempeño dentro del sistema formal de facturas negociables.

Reconoce el impacto real en el ecosistema financiero peruano.

Más que un premio, representa una validación del trabajo sostenido de Prestamype por facilitar liquidez a miles de empresas en el país.

¿Qué significa ser líder en facturas negociables?

Ser líder implica haber tenido un rol protagónico en la negociación de facturas dentro del sistema formal, impulsando el acceso a capital de trabajo para empresas de distintos sectores.

Para las empresas, trabajar con una compañía reconocida en el mercado significa mayor confianza, respaldo y experiencia en cada operación.

Para el ecosistema financiero, significa contribuir activamente al crecimiento empresarial, ya que cada factura adelantada se convierte en capital que vuelve a invertirse, generar empleo y dinamizar la economía.

De izquierda a derecha: César Herrera, gerente de Negocio y Producto; Zoila Ríos, subgerente de Factoring; y Carlos Ferreyros, gerente general del Grupo Prestamype. | Fuente: Prestamype

Compromiso con la liquidez empresarial en Perú

A través de su plataforma, Prestamype conecta empresas que necesitan adelantar sus facturas con inversionistas que buscan oportunidades respaldadas por operaciones reales. Este modelo fortalece el mercado de facturas negociables y promueve un círculo virtuoso donde:

Las empresas obtienen liquidez inmediata.

Los proveedores mejoran su flujo de caja y capacidad de crecimiento.

Se fortalece el sistema financiero peruano.

El reconocimiento como empresa líder de factoring 2025 reafirma el posicionamiento de Prestamype y su compromiso con el desarrollo del mercado financiero en el país.

Adelanta tus facturas con la empresa líder del 2025

Si tu negocio necesita liquidez para seguir creciendo y cuentas con facturas por cobrar, hoy puedes adelantarlas con la empresa líder del mercado peruano.

Simula el adelanto de tus facturas y convierte tus ventas en capital inmediato con el respaldo de una empresa reconocida a nivel nacional.

[CONTENIDO PATROCINADO]





